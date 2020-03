Le coronavirus Covid-19 entraînera une contraction du PIB de 2% Barclays au Mexique

Il s’agit de l’un des chiffres les plus pessimistes du PIB mexicain, car la contraction attendue est très loin de la baisse de 0,1% prévue avec Bank of America Securities et de l’expansion de 2% du gouvernement fédéral.

Auparavant, Barclays prévoyait un rebond de 0,5%.

La banque a déclaré dans son rapport “Les problèmes ne viennent jamais seuls” que l’investissement dans le pays et la confiance du secteur privé continueront d’être faibles au cours des prochains mois.

L’entité a déclaré que Banco de México devrait appliquer une nouvelle baisse du taux de référence d’au moins 50 points de base dans son prochain avis de politique monétaire, prévu pour le 26 mars.

Dans son rapport, Barclays met en garde contre trois impacts que l’économie nationale subira en raison du coronavirus: 1) Dommages aux chaînes de valeur industrielles, le secteur automobile étant l’un des plus touchés par la pénurie de pièces automobiles en provenance de Chine.

2) Une diminution de l’activité commerciale et touristique mondiale. “Nous nous attendons à une réduction des recettes de voyage à mesure que la maladie augmente son taux d’infection aux États-Unis, réduisant les voyages et affectant fortement ce secteur au Mexique.”

3) Que le gouvernement fédéral applique tardivement les protocoles pour contenir la propagation du coronavirus et qu’une fois ceux-ci mis en œuvre, les activités sociales soient considérablement réduites, ce qui endommagera à son tour le secteur des services.

Barclays prévient que le plus fort impact du coronavirus sera enregistré au deuxième trimestre de l’année, tandis que la reprise commencera à se matérialiser jusqu’aux trois premiers mois de 2021.

.