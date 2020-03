Le coronavirus déclenche la panique du marché alors que les investisseurs cherchent refuge dans un bien

Alors que l’épidémie de coronavirus se rapproche de la qualification de pandémie, les marchés boursiers du monde entier sont sous le choc alors que les investisseurs reculent pour réduire leurs pertes.

La volatilité récente des marchés boursiers mondiaux a semé la panique chez de nombreux investisseurs. Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, avec des infections désormais signalées dans 86 pays, l’impact sur l’économie internationale a été grave.

Vendredi, les marchés américains ont déclaré leur pire semaine la semaine dernière depuis le krach financier de 2008. Les trois principaux indices américains ont terminé la semaine en baisse de 10% ou plus par rapport à la semaine précédente. La situation n’était pas beaucoup meilleure ailleurs, les marchés européens ayant également chuté de manière spectaculaire, tout comme le FTSE 100 de Londres.

En dehors de cela, les économistes prévoient de nouvelles perturbations des chaînes d’approvisionnement et une baisse de la demande des consommateurs. Cela pourrait avoir de graves répercussions persistantes dans de nombreux pays. Certaines grandes entreprises, telles que Goldman Sachs, Apple et Microsoft, ont déclaré que l’épidémie affecterait leurs bénéfices.

À un niveau plus direct, l’industrie du tourisme a connu une chute catastrophique dans certaines régions. La compagnie aérienne régionale britannique Flybe a annoncé sa disparition. British Airways et Ryanair ont déjà annulé des centaines de vols, et d’autres devraient suivre. Avec de nombreuses zones verrouillées, les hôtels, les centres de vacances et les paquebots de croisière pourraient tous souffrir.

La volatilité des marchés boursiers

Bien que la menace du coronavirus soit réelle, au niveau humain, les marchés boursiers sont réputés volatils. Même des événements attendus comme l’élection présidentielle américaine et les développements mondiaux en cours peuvent à tout moment provoquer une oscillation.

Une crise sanitaire mondiale majeure comme celle-ci ne fait que créer plus d’ambiguïté que les marchés ne sont pas prêts à affronter. C’est le point de vue de Julian Emanuel, stratège en chef actions et dérivés chez BTIG.

“Le virus ajoute juste cette couche supplémentaire d’incertitude que le marché obligataire et le marché des matières premières télégraphiaient des semaines avant que le marché boursier n’atteigne le sommet”, a-t-il commenté.

Il souligne que les principaux pics et creux des marchés boursiers sont «émotionnellement et intellectuellement fatigants pour les traders et les investisseurs».

Pourtant, pour les investisseurs qui décident où placer leur argent, la plupart comprennent que les marchés boursiers sont inconstants par nature.

Les investisseurs recherchent des refuges

Plus de personnes dans le monde investissent dans le marché boursier que dans des véhicules plus stables tels que l’immobilier. L’immobilier a tendance à nécessiter une plus grande quantité de capital au début, peut être plus difficile à liquider et peut être considéré comme un investissement plus «pratique».

Cependant, ce qui s’est passé récemment sur les marchés boursiers montre comment la volatilité du marché peut créer un environnement à haut risque. Le sentiment des investisseurs peut fortement influencer le marché, notamment la peur et les attentes à court terme.

Selon Brian Belski, stratège en chef des placements chez BMO Marchés des capitaux, la panique et la peur ne gagnent pas des stratégies de placement pour lutter contre la récente volatilité causée par le coronavirus.

«Nous pensons que la peur est clairement une épidémie. Cela a saisi les marchés financiers depuis 2001 et s’est intensifié en 2008. Cela définit vraiment la façon dont les gens font du commerce, en particulier sur le plan institutionnel. »

Évitez la volatilité avec des gains à long terme

Au cours des 20 dernières années, l’investissement immobilier a surperformé le marché boursier d’environ deux à un. Cela signifie que les investisseurs qui ont soutenu l’investissement immobilier il y a 20 ans ont réalisé de bien meilleurs gains. Il indique également la nature à long terme du succès de l’investissement, qui est un élément clé de la stratégie d’investissement immobilier.

Alors que certains investisseurs opteront toujours pour les marchés boursiers, la propriété présente un certain nombre d’avantages majeurs. D’une part, de grandes quantités de levier sont disponibles sur le marché du logement. En effet, c’est un actif tangible en briques et mortier qui s’y prête. Cela signifie que les investisseurs sont souvent en mesure de diversifier leurs actifs, sans mettre tous leurs liquidités au même endroit.

L’investissement immobilier peut également fournir un revenu de location cohérent, prévisible et passif, avec même des options entièrement sans intervention. Cela contraste avec les marchés boursiers, qui peuvent également fournir des rendements réguliers mais avec un potentiel de fluctuations importantes.

Le retour sur investissement passe non seulement par les rendements locatifs, mais aussi par toute appréciation du capital au fil du temps. Un investissement immobilier réussi nécessite donc une recherche approfondie afin de trouver le meilleur emplacement et le meilleur actif disponible. Mais avec le bon choix d’investissement, le résultat ne devrait pas voir les mêmes hauts et bas majeurs que nous voyons sur les marchés boursiers.

Étude de cas

Au cours des 15 dernières années, les prix des logements à Londres ont augmenté d’environ 606%. La maison moyenne dans la capitale ne coûtait que 107 639 £ en janvier 1995; en décembre 2019, ce chiffre était d’environ 760 000 £. C’est selon les données de home.co.uk.

Ces dernières années, le nord-ouest a surperformé la capitale. Manchester en particulier a vu les prix des logements augmenter plus que partout ailleurs au Royaume-Uni au cours des six dernières années. Les prévisions montrent également que les prix des logements dans la ville pourraient augmenter de 57% d’ici la fin de 2028.

Pour conclure, il est peu probable que l’incertitude entourant la propagation du coronavirus et son impact sur l’économie mondiale disparaisse de si tôt. Alors que chaque jour apporte de nouveaux cas, de nouveaux conseils et de nouvelles réactions sur les marchés mondiaux, de nombreux investisseurs paniqués chercheront à liquider leurs actifs en faveur d’un environnement plus stable. Pour ceux qui recherchent une alternative, le marché du logement au Royaume-Uni pourrait fournir un refuge sûr pour surmonter la tempête.