Le coronavirus dessine une situation particulière dans la Formule E

La pandémie mondiale due au virus COVID-19 Il a mis fin à toute activité liée au monde du sport automobile. Dans le cas de la Formule E, la série électrique a paralysé le différend normal du championnat pour une période de deux mois, le tout après avoir annulé les ePrix de Sanya, Rome, Paris, Séoul et Jakarta. Cette circonstance oblige l’événement à se réinventer s’il veut clôturer la saison 2019-2020 de la série avec un volume ePrix adéquat, ce qui en théorie peut entraîner des événements à Berlin, New York et Londres ayant deux courses chacun. Un moyen efficace de terminer la «saison six» et de trouver un champion.

Bien que le coronavirus ait dessiné une finale de saison atypique, dans le domaine sportif, certaines particularités s’étaient déjà produites. Cependant, cette résolution «au sprint» du championnat s’accompagne de cinq ePrix contestés, cinq courses dans lesquelles il y a eu cinq vainqueurs différents. António Félix Da Costa (Marrakech), Mitch Evans (Mexico), Maximilian Günther (Santiago du Chili), Alexander Sims et Sam Bird (Ad-Diriyah) ont réussi à monter en haut du podium à une occasion, ce qui se traduit par cela aucun pilote n’a excellé au classement général. Et c’est que le syndrome du vainqueur qui ne répète pas le triomphe se prolonge par la Formule E.

Virgin Racing «change» la Formule E pour lutter contre le coronavirus

En fait, à 30 points -meilleur score pour ePrix- il y a jusqu’à six pilotes, ne faisant pas partie de Sam Bird malgré leur victoire dans la première course de la saison. Cette circonstance assure une fin dynamique de la «saison six», à condition que la pandémie COVID-19 le permette et que les trois doubles ePrix de Berlin, New York et Londres soient contestables. Et c’est qu’aux propres vainqueurs des cinq premières courses il faut ajouter les noms de Stoffel Vandoorne ou Lucas Di Grassi, ainsi que des pilotes qui n’ont pas dit leur dernier mot comme dans le cas du champion Jean-Eric Vergne.