Le coronavirus envoie la Banque centrale suisse en rouge

Premier trimestre à oublier pour la Banque nationale suisse qui a enregistré une perte de 38,2 milliards de francs de janvier à mars 2020, mois marqués par la propagation mondiale du coronavirus.

À partir du milieu du trimestre, il se lit dans une note de Berne, les mesures visant à contenir la pandémie ont eu des répercussions marchés financiers et par conséquent sur le résultat de la BNS.

La perte sur les positions en devises s’est élevée à 41,2 milliards de francs. sur réserves d’or en revanche, il y a eu un gain de 2,8 milliards de francs. Le bénéfice sur les positions en francs s’est élevé à 0,3 milliard de francs. Le résultat de la Banque nationale dépend principalement de la performance des marchés de l’or, des devises et des capitaux. Par conséquent, selon l’institut suisse, il est soumis à de fortes fluctuations qui rendent difficile de tirer des conclusions sur le résultat de l’ensemble de l’exercice.

En détail, le perte sur les positions en devises il s’élevait à 41,2 milliards de francs. Les revenus d’intérêts et de dividendes se sont élevés respectivement à 2,1 milliards de francs et 0,7 milliard de francs. Un gain de 5,1 milliards de francs sur titres et titres de créance. L’environnement boursier négatif a en revanche entraîné une perte de 31,9 milliards de francs sur titres et instruments de capitaux propres.

la pertes de change ils ont totalisé 17,1 milliards de francs. Il y a eu une plus-value de 2,8 milliards de francs sur les avoirs en or contre une quantité inchangée. Le bénéfice sur les positions en francs suisses s’est élevé à 0,3 milliard de francs et résulte principalement d’intérêts négatifs appliqués aux actifs des dépôts à vue.

Enfin, en ce qui concerne les dispositions réserves monétairesFin mars 2020, la BNS enregistre une perte de 38,2 milliards de francs avant de l’affecter aux provisions pour réserves monétaires.