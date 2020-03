Le coronavirus est désormais une pandémie selon l’OMS

11 mars 2020, par Massimiliano Volpe

La propagation du coronavirus est toujours plus rapide etOrganisation mondiale de la santé pris sur le terrain déclarant l’état de pandémie.

“Nous avons évalué que Covid19 peut être défini comme une pandémie.” Donc, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus lors de la conférence de presse d’aujourd’hui à Genève. “Nous n’avons jamais vu de pandémie de coronavirus, c’est la première – at-il dit -. Mais nous n’avons jamais vu même une pandémie qui puisse en même temps être maîtrisée “.

Et puis: “L’Italie et l’Iran sont au premier plan mais dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à ce que le nombre de cas de coronavirus, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmentent encore”.

À ce stade, l’OMS a le pouvoir d’émettre des directives et d’envoyer des équipes dans les États les plus touchés, comme elle l’a déjà fait en Chine, en Italie et en Iran. La déclaration de pandémie appartient au Directeur général de l’OMS et il n’y a pas de critères objectifs.

Le directeur de l’OMS a été convaincu aujourd’hui par la courbe croissante non plus dans un nombre limité de pays mais dans toute l’Europe et l’Amérique.

