Le coronavirus est rival en Chine: IA

Si vous êtes un lecteur actif de la page, en particulier ces derniers jours, vous verrez que nous faisons campagne pour faire rapport sur les redoutés Coronavirus. Pour cette raison, nous révélons une bonne nouvelle que les médias semblent éviter, car il existe un remède. En fait, en Chine, il a le soutien d’un vieil ami, étant le Technologie d’intelligence artificielle.

Deux têtes guérissent mieux qu’une: l’IA comme support contre le coronavirus

Ce n’est pas la première fois que nous exposons comment les plateformes d’IA ont soutenu le secteur de la santé à travers le monde. Cependant, c’est la première fois que sa vitesse doit être testée. Cette situation survient lorsque l’on considère que le coronavirus est décrit comme une crise mondiale, avec des flambées à gauche et à droite.

Il existe actuellement plusieurs exemples où une gestion inefficace peut évoluer de manière catastrophique, comme la Chine ou l’Italie elle-même. Cependant, le passé ne peut plus être changé.

De plus, cela reflète que l’humanité reste inefficace sur cette question, même si l’histoire a connu des centaines d’épidémies. Cependant, à notre époque, il existe un élément différenciant, qui aidera à lutter contre le coronavirus.

N’oubliez pas, comme nous l’avons expliqué dans d’autres cas, que les IA ne sont pas responsables du traitement ou du diagnostic des patients. En tout temps, cela fonctionne comme un outil pour le médecin, aidant à évaluer les gens. On pourrait dire que c’est un stéthoscope intelligent, car il émet des opinions.

Le cas de la Chine

La Chine en particulier est l’un des pays les plus avancés dans le domaine des plateformes d’IA et de la médecine, car depuis 2017 il existe plusieurs centres de recherche. Soulignant qu’en plus d’être le plus avancé, il est le plus nécessiteux en matière de Coronavirus.

Ces centres de développement, décrits dans un rapport du South China Morning Post, font partie d’une gamme d’applications d’IA dans les soins médicaux qui ont aidé la riposte du pays à l’épidémie de coronavirus.

“De nombreuses technologies ont joué un rôle très important pour contenir l’épidémie”, a-t-il déclaré. Zhong Zhenshan, vice-président de la recherche technologique émergente. “En retour, cela enrichira considérablement les scénarios d’application des technologies émergentes en Chine et favorisera le développement de l’ensemble du marché.”

Le diagnostic est au centre de la plupart des initiatives d’IA dans le secteur des soins de santé en Chine, compte tenu de l ‘«opportunité considérable» présentée par le grand nombre de patients et les données qu’ils génèrent, selon le rapport Post.

Ces applications s’avèrent utiles dans les hôpitaux, qui sont en proie à de nombreux patients et à plus de personnes soucieuses de savoir si elles pourraient être infectées par le coronavirus.

Applications IA

Un modèle de prédiction développé par Ping An Technology, par exemple, aide les autorités sanitaires de Chongqing et de Shenzhen à prévoir les épidémies à l’avance avec des taux de précision de plus de 90%, selon le rapport.

Parallèlement, la nouvelle société d’intelligence artificielle chinoise Yitu Technology, le fournisseur d’équipements de télécommunications Huawei et Alibaba Group Holding, proposent des services soutenus par l’intelligence artificielle pour aider à analyser les tomodensitomètres (CT) utilisés par les hôpitaux pour diagnostiquer les patients suspectés d’avoir un coronavirus.

