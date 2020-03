Le coronavirus est une pandémie. Quels changements

On en parlait depuis des jours, mais hier la communication officielle de laOrganisation mondiale de la santé (OMS) qui classait COVID-19 comme une pandémie, augmentant ainsi le niveau d’alerte par rapport à la définition précédente d’épidémie.

“Au cours des deux dernières semaines – a écrit l’OMS – le nombre de cas de COVID-19 hors de Chine a été multiplié par 13, et le le nombre de pays touchés a triplé. Aujourd’hui, il y a plus de 118 000 cas dans 114 pays et 4 291 personnes ont perdu la vie. Des milliers d’autres se battent pour leur vie dans les hôpitaux. Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, de décès et de pays touchés augmenter encore. L’OMS a évalué cette épidémie à temps et nous sommes très préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de diffusion et de gravité et par les niveaux alarmants d’inactivité. ” “Pandémie n’est pas un mot à utiliser à la légère ou avec négligence”, poursuit l’OMS. “C’est un mot qui, s’il est utilisé de manière inappropriée, cela peut provoquer une peur déraisonnable, ou acceptation injustifiée d’une bataille perdue, conduisant à des souffrances et à la mort inutiles. Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l’évaluation par l’OMS du danger posé par ce coronavirus. Cela ne change pas ce que nous faisons et ce que les pays devraient faire. Nous n’avons jamais vu de pandémie de coronavirus auparavant, mais nous n’avons jamais vu de pandémie pouvant être contrôlée en même temps. “

Que signifie pandémie?

La différence entre épidémie et pandémie n’a rien à voir avec la gravité d’une maladie, mais avec sa propagation géographique.

Voyons la différence entre:

épidémie c’est une manifestation collective d’une maladie, et se produit lorsque le nombre de cas augmente rapidement en peu de temps et affecte un certain nombre de personnes dans une zone particulière supérieur à la moyenne pour une certaine communauté.

pandémie implique la présence d’un nouveau pathogène pour lequel les gens n’ont aucune immunité qui se propage rapidement et facilement dans une zone beaucoup plus vaste et plus étendue que celle habituellement affectée par une épidémie.

Quels changements

Selon ce qu’il a dit Walter Ricciardi, consultante auprès du ministre de la Santé, dans un entretien avec la Fiche. “Ce qui change, c’est que maintenantOms a un pouvoir beaucoup plus important que la persuasion morale. Désormais, il peut émettre des indications plus contraignantes pour les nations et leur donner un poids plus important pour les inviter à agir rapidement». En d’autres termes, l’organisation genevoise peut désormais prendre des mesures plus strictes que les recommandations formulées jusqu’à présent.

La déclaration de pandémie implique également que chaque Le pays élabore un plan de lutte contre la pandémie et le met constamment à jour sur la base des directives de l’OMS. Ce plan peut comprendre des mesures de réorganisation i lits d’hôpital, y compris les établissements de soins intensifs, et les voies pour alléger les installations de premiers soins; d’autres mesures peuvent concerner le nombre de personnels de santé; l’achat de médicaments et le développement et la production à grande échelle d’un vaccin deviennent des priorités, ainsi que l’organisation de campagnes de vaccination; dans certains cas, il peut également s’avérer nécessaire de faire des choix concernant l’accès aux thérapies.

Cas de pandémie antérieurs

la Covid-19 est la deuxième pandémie de ce siècle. La dernière remonte à 2009, lorsque la grippe H1N1, dite grippe porcine, a touché environ un milliard de personnes au cours des six premiers mois, faisant 600 000 morts.

Parmi les pandémies les plus connues, celles dites “espagnoles” qui se sont propagées entre 1918 et 1919, et celles asiatiques de 1957. Par rapport aux pandémies passées, le coronavirus est également la deuxième pandémie dans un monde globalisé où le virus il s’est rapidement déplacé d’un continent à l’autre à bord des avions, tout comme le virus de la grippe H1N1.

En revanche, la situation au moment de la Espagnol en 1918, qui avait causé entre 50 millions et 100 millions de morts dépassant avec son nombre de morts celui de la Première Guerre mondiale. Les virus ont traversé les continents beaucoup plus lentement, même à l’époque de la pandémie asiatique de 1957, qui a tué 1,1 million de personnes, et de la pandémie de Hong Kong de 1968, qui a tué un million de personnes.