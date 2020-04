Le coronavirus et le “Brexit” ont créé une tempête parfaite

Le secteur automobile en Europe attend non seulement le coronavirus, mais aussi les futures relations du Royaume-Uni et de l’Union européenne sur l’histoire du “Brexit”. S’il était déjà difficile de parvenir à un accord en seulement un an, le coronavirus a tout aggravé.

Si nous abstenons un peu de la crise de coronavirus, qui monopolise l’information, nous découvrirons que le monde continue de tourner et qu’il reste des problèmes à résoudre. L’un d’eux est la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à partir du réveillon du nouvel an suivant.

Faisons un très bref récapitulatif. En juin 2016, il y a près de quatre ans, il a remporté de justesse le départ de l’UE (“Brexit”) lors d’un référendum contre son maintien dans l’Union (“Rester”). Suite aux prolongations, le divorce politique a été consommé le 31 janvier, et le Royaume-Uni et l’Union européenne sont actuellement deux entités politiques indépendantes.

Cependant, nous sommes dans un période de transition, puisque la sortie s’est faite – à terme – d’un commun accord, ce qui a évité un effondrement. Ils se sont donné un an pour parvenir à un accord en matière économique et dans d’autres domaines. Actuellement, le Royaume-Uni ne fait pas partie des institutions européennes, mais des négociateurs discutent avec Bruxelles.

Vendredi dernier, il y a eu deuxième cycle de négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni pour parvenir à l’accord commercial qui régit à partir du 31 décembre. Cela s’est terminé en échec retentissant. Les Britanniques ont mis les bâtons sur les roues tout en rejetant les prolongations au cas où les négociations ne se cristalliseraient pas.

L’accord est assez important pour les économies des deux côtés de la Manche, sinon les règles génériques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’appliqueraient, qui établissent des tarifs de 10% à moins qu’il n’y ait des accords commerciaux qui prévoient un autre chose.

Pendant la période de transition, les marchandises circulent librement, sans tarifs ni contrôles douaniers

C’est précisément cette dernière chose que la voiture craint: contrôles aux frontières -un problème logistique dû à l’augmentation des temps de transport- et que tout devient plus cher du fait de la tarifs. Non seulement c’est 10%, c’est beaucoup plus, il y a des biens comme l’automobile qui, de la matière première au produit fini, doivent faire plus qu’un “saut” dans la filière.

Les négociateurs britanniques suivent une stratégie de négociation très risquée, à la recherche des équivalents de Bruxelles pour faire plus de concessions sur le compte, et ce sous la menace que le temps passe et moins à faire d’ici le 31 décembre. Deux dates vont être indispensables pour fixer des plafonds: le 11 mai et la première semaine de juin.

À ces dates, les troisième et quatrième cycles de négociations auront lieu. Ensuite, il y aura un sommet conjoint. Dans le cas où aucun accord n’est trouvé non plus, les négociations pourraient être interrompues, qui se dirige déjà vers le “Brexit” à la sixième place. Soit cela, soit en période d’arrêt, les Britanniques demandent une prolongation.

Vous pouvez demander une prolongation de deux ans, mais pas un jour de plus. En ce moment, Londres refuse (du moins c’est ce qui est dit)

Il était déjà difficile de suivre le rythme dans un environnement normal, mais avec le coronavirus paralysant les négociations en face à face et avec une UE concentrée sur des problèmes plus immédiats, le sablier a baissé son sommet plus rapidement que prévu. D’un autre côté, le Royaume-Uni doit également faire face à la pandémie. Combattre les deux crises en même temps sera trop difficile, mais plus pour le Royaume-Uni, qui a le plus à perdre.

Au moins Boris Johnson pourra dire qu’il tiendra une promesse électorale: “Nous consommons le Brexit”

Les fabricants font de plus en plus pression pour que l’accord de libre-échange promis permette aux matières premières, aux composants et aux voitures finies de circuler sans tarifs. Ce flux de capitaux et de personnes sans restrictions est également loin. Il est temps de repenser les investissements.

Nous avons passé des mois à lire les communiqués de presse et les déclarations liant la présence des constructeurs automobiles au Royaume-Uni “viabilité”. Si les exportations vers le continent sont arrêtées, le marché britannique n’est en fait pas si important que cela suffit pour maintenir les usines en fonctionnement.

Des constructeurs comme Toyota ou Nissan ont déjà attrapé les doigts, ils ont fait des investissements pour y produire les nouveaux modèles, comme Corolla ou Juke. Honda l’a vu arriver à l’heure et fermera sa première usine en dehors du Japon de son histoire l’année prochaine. Les plus luxueux survivront. Quant aux généralistes et Premium, une mauvaise affaire, d’autant plus qu’ils dépendent de financements extérieurs, il n’y a pas de grand fabricant aux mains des Britanniques.