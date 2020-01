Le coronavirus fait de plus en plus peur: les chocs potentiels sur les tarifs

Tout en s’inquiétant la propagation du coronavirus augmente, les investisseurs commencent à ramer sur le bateau, assouplissant les positions, en particulier sur les actifs plus risqués, tels que les actions. Au contraire, les marchandises considérées comme des “refuges” comme l’or et Obligations d’État grandissent.

Mais quel sera l’impact économique?

C’est ce qu’ils demandent Piya Sachdeva, économiste et Azad Zangana, Économiste et stratège européen senior, Schroders, qui dans la note d’aujourd’hui écrivent:

“Les conséquences négatives causées par coronavirus au niveau de la demande, ils sont importants pour la Chine, mais ils le sont également, sinon davantage, pour l’économie mondiale au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

Si l’épidémie se poursuit pendant une période de temps importante, les niveaux de perturbation auront un impact négatif sur les partenaires commerciaux, en particulier sur le reste de l’Asie, l’Australie et potentiellement l’Europe. La reprise de la production mondiale, qui vient de commencer, risque désormais de dérailler ».

la Économistes de Schroders ils soulignent en particulier que la Chine est aujourd’hui plus importante que jamais pour l’économie mondiale. Au moment de«Épidémie de SRAS en 2002, Pékin représentait 4,2% de l’économie mondiale et contribuait à 18% à la croissance du PIB mondial. En 2018, sa part du PIB mondial était passée à 15,8%, 35% de la croissance mondiale venant de Chine.

“Pour les décideurs, l’objectif premier est de contenir l’épidémie le plus rapidement possible. Il est possible que les gouvernements interviennent pour soutenir la demande en Chine et les entreprises d’autres pays. Dans l’intervalle, où les banques centrales ont encore de la marge de manœuvre, elles pourraient être appelées à se détendre davantage. “

Nouvel élément de risque pour les marchés

Une vision prudente est également venue de l’équipe d’analystes de Templeton Global Macro, qui dans la note d’aujourd’hui, soulignent:

“D’un point de vue macroéconomique, Les secteurs de la consommation et des voyages en Chine devraient être les plus durement touchés par une épidémie de virus, avec le potentiel d’effets d’entraînement sur l’économie mondiale par l’interruption du commerce et de la chaîne d’approvisionnement. Nous avons connu et surveillé ce type d’événement dans le passé, comme le SRAS en 2003 et la grippe porcine en 2009.

Le vrai danger est que si un virus présente une transmissibilité élevée et des taux de mortalité élevés, ce que le coronavirus actuel n’a pas atteint à ce stade, selon l’OMS. “

Globalement, les experts de Templeton souligner la présence de risques mondiaux élevés:

«Nous avons positionné nos stratégies afin qu’elles ne soient pas liées à des classes d’actifs surévaluées qui semblent vulnérables à des risques extrêmes. Les événements du début de 2020 ont déjà montré des points d’éclair potentiels dans le monde, y compris des tensions croissantes en Iran et au Moyen-Orient.

Nous pensons que les investisseurs devraient se concentrer sur la constitution de portefeuilles qui ne peuvent pas être liés à des risques de marché importants. “