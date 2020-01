Le coronavirus fait peur aux marchés, peut-il freiner l’économie?

La tension monte sur les marchés du fait de l’épidémie de coronavirus dont l’équilibre en termes de contagions recouvre jour après jour des contours de plus en plus inquiétants. S’il est encore difficile de faire des prévisions précises, Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international, il a souligné que le coronavirus est “l’un des nombreux risques à la baisse” dans les scénarios du FMI, qui estime la croissance mondiale à 3,3% en 2020.

Ce qui semble certain pour le moment, c’est que la situation semble plus sérieuse d’heure en heure avec les autorités chinoises prolongé les vacances du Nouvel An lunaire de trois jours jusqu’au 2 février pour inciter les citoyens à rester chez eux et éviter de propager l’infection. Initialement, les Chinois devaient retourner au travail le vendredi 31 janvier, après sept jours fériés qui ont entraîné des centaines de millions de voyages à travers la Chine.

“Cette mesure a été prise pour réduire les rassemblements et stopper la propagation de l’épidémie”, a indiqué le gouvernement chinois dans un communiqué.

“Bien que nous ne puissions pas dire jusqu’où la maladie se propagera, une chose que nous pouvons dire avec certitude maintenant, c’est que la consommation en Chine est déjà en train de prendre un coup alors que Pékin essaie de contenir l’épidémie”, a déclaré Hiroyuki Ueno par Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

De nombreux analystes revoient à la baisse leur appréciation des investissements dans les entreprises, notamment dans les secteurs du tourisme et de la consommation, qui risquent d’enregistrer le plus fort impact négatif, tandis que les premières alarmes apparaissent également sur le perspectives macroéconomiques. Comme celle des analystes de Standard & Poor ‘s, selon laquelle “l’influence chinoise” pourrait coûter à la Chine environ 1,2 point de pourcentage du PIB, calculant un impact possible de 10% sur les coûts de transport et de divertissement pour les consommateurs chinois, dans la période suivante.

Les sacs fermés pour le nouvel an chinois

Confirmation des craintes croissantes des investisseurs quant aux conséquences de l’influence chinoise. La dernière session du Bourse de Shanghai (jeudi dernier) avant le nouvel an lunaire (les sacs resteront fermés jusqu’au jeudi 30). terminé avec une baisse de 2,8% (la pire en huit mois). Lors de la première séance de la semaine, la Bourse de Tokyo a chuté de 2% tandis que les Bourses européennes ont commencé à négocier avec le signe moins.

Le gouvernement chinois est mieux préparé que le SRAS

Bien qu’il soit encore difficile de mesurer l’impact du coronavirus de Wuhan, selon Fabrice Jacob, PDG de JK Capital Management, filiale de La Française, le gouvernement chinois est beaucoup plus préparé à gérer une telle situation. “Ils ont tiré la leçon de l’épidémie de SRAS de 2002-2003 et ont compris combien il en coûte de persister à tout nier. Par conséquent, nous n’accordons aucun crédit aux rumeurs de marché selon lesquelles le gouvernement chinois a intentionnellement caché la réalité pour sauver la face une fois de plus, comme certains médias ont commencé à le suggérer. “

Au cours des dernières 24 heures, plusieurs sociétés ont publié les annonces suivantes:

En réponse à la flambée des prix des masques et à l’épuisement des stocks causé par la nouvelle épidémie de pneumonie à coronavirus, les principales plateformes de commerce électronique, y compris Taobao [Alibaba], JD.com et Pinduoduo ils ont déclaré collectivement l’interdiction d’augmenter les prix des masques vendus par les commerçants sur leurs plateformes

Eleme et Meituan, les deux plus grandes sociétés de livraison de produits alimentaires ont annoncé l’adoption de mesures de prévention des épidémies lors de l’accouchement et ont suspendu les services de livraison dans certains hôpitaux de Wuhan.

Billet Taobao et Maoyan, deux plateformes de vente de billets de cinéma en ligne offrent l’annulation gratuite de tous les billets de cinéma à Wuhan pendant les vacances du Nouvel An chinois

Logistique Cainiao et supermarché Tmall [entrambe affiliate di Alibaba] ils garantiront l’approvisionnement en matériel de protection tels que masques, désinfectants, désinfectants pour les mains, etc. dans plus de 300 villes pendant les vacances du Nouvel An chinois. Cainiao Logistics a également déjà distribué près de 10 000 masques, des milliers de savons au soufre et d’autres matériels de prévention au personnel, y compris celui qui est en première ligne de distribution à Wuhan.

Du 22 au 31 janvier Amap, une entreprise d’Alibaba, la “carte Google chinoise” qui comprend le service de transport de voiture, en plus de nombreux autres services à valeur ajoutée, remboursera toutes les réservations et réservations ordinaires pour les transferts vers Wuhan (sans limitation concernant le point d’arrivée et de départ, et inclus aller et retour de l’aéroport et de la gare), en cas d’annulation de ces réservations.

Meituan, Ctrip et Fliggy, trois plateformes de voyage en ligne offrent une politique d’annulation gratuite pour les réservations d’hôtel, de billets et de voitures à Wuhan pendant les vacances du Nouvel An chinois.

JD Logistics a lancé un plan d’urgence pour assurer la continuité des services logistiques dans près de 300 villes et des milliers de districts et comtés pendant les vacances du Nouvel An chinois, en donnant la priorité aux commandes émises par les établissements de santé.