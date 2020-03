Le coronavirus frappe les bourses et ils ont leur pire trimestre en plus de 30 ans

Les récentes hausses du marché, dont celle de ce mardi, n’ont pas suffi à compenser les baisses survenues en mars, le pire mois de la Bourse depuis son enregistrement.

Les documents sur l’immobilier, les services publics et les produits de première nécessité – généralement considérés comme défensifs – ont entraîné les baisses après un rebond provoqué par les chasseurs d’aubaines à la recherche d’actions capables de traverser un effondrement économique.

Un cycle de relance budgétaire et monétaire sans précédent a contribué à stabiliser les marchés boursiers la semaine dernière, à la suite de fluctuations sauvages qui ont conduit le S&P à grimper de 9% un jour pour descendre de 12% lors de la prochaine session.

Après avoir atteint des sommets records à la mi-février, le Dow Jones et le S&P ont terminé le trimestre avec une baisse de plus de 20%. Les baisses ont soustrait plus de 5 000 milliards de dollars de valeur aux sociétés de S&P au premier trimestre et les investisseurs craignent des défauts de paiement des entreprises et davantage de licenciements au deuxième trimestre.

L’indice de volatilité de Wall Street reste à des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale, alors que la pandémie aux États-Unis s’aggrave et que les chaînes d’approvisionnement sont interrompues.

.