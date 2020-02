Le coronavirus infecte l’économie italienne, qui devrait ralentir au premier trimestre

Alors que l’augmentation des infections à coronavirus en Italie assomme les bourses, les économistes commencent à calculer les dommages possibles à l’économie causés par le ralentissement des activités économiques.

La détention d’une partie duactivités en Italie du Nord et l’élargissement éventuel à d’autres régions affecte une situation économique déjà fragile avec une augmentation des licenciements.

Partant de ces considérations, les économistes de Mazziero Research ont abaissé Estimations du PIB pour le premier trimestre de + 0,1% à -0,1%; l’estimation du PIB annuel pour 2002 reste stable à -0,1%. Compte tenu du chiffre négatif du quatrième trimestre 2019 à -0,3% (Istat préliminaire à confirmer), si les estimations étaient correctes, l’Italie serait en récession technique à la fin du premier trimestre de cette année.

Un impact négatif mais temporaire sur le PIB italien est pris en compte par les économistes de Equita.

“La Lombardie et la Vénétie représentent environ 30% du PIB italien”, soulignent les analystes d’Equita Sim face à l’escalade rapide de l’urgence du coronavirus en Italie. “Les stocks financiers seront indirectement impactés par la baisse du PIB”, ajoute-t-il.

Quant aux actions potentiellement sous pression Equita il ajoute:

“Les principaux risques concernent les entreprises exerçant des activités directement liées aux flux touristiques et à la gestion d’événements (luxe, Fiera Milano, IEG), les entreprises fortement exposées aux activités de consommation / commerciales en Italie (Nexi, Marr, Geox, OVS, IVS, Amplifon) et les sociétés qui ont une forte concentration des activités de production dans le nord de l’Italie, en cas de détérioration de la situation conduisant à des blocs de production (IMA, Interpump, Zignago) “.

Nomura n’exclut pas la récession

L’image par Nomura qui, dans un rapport rendu public il y a quelques jours, n’excluait pas une récession en 2020.

“Compte tenu du faible taux de croissance avec lequel l’Italie démarre cette année, nous nous attendons Le pays entre en récession en 2020, avec une croissance de -0,1% sur une base annuelleua, bien en dessous de l’estimation actuelle du gouvernement de 0,6% “, indique Nomura dans son scénario de base, dans un rapport consacré à l’impact économique mondial du coronavirus.

La croissance initiale de Nomura, c’est-à-dire antidépidémique, prévoit une croissance de 0,2% du PIB italien cette année.

en pire scénario, c’est-à-dire avec les mesures de quarantaine étendues à l’ensemble du premier semestre et le déclenchement d’une véritable pandémie, le PIB de la péninsule, selon le rapport, pourrait baisser de 0,9% en 2020. Pour les premier et deuxième trimestres, Nomura s’attend désormais à une baisse de l’économie italienne de 0,3, suivie de -0,1% au troisième et de + 0,4% au quatrième (par rapport aux estimations initiales de -0, Respectivement 1%, 0,0%, + 0,2% et + 0,7%).

La péninsule sera fortement affectée par le circuit touristique: c’est en effet le pays de la zone euro le plus exposé aux visiteurs chinois (5% du total), mais elle pèsera également sur la baisse des importations qui limitera les investissements et la consommation, avec des effets négatifs sur les chaînes d’approvisionnement et donc sur la production de biens intermédiaires. L’Italie achète 7,2% des marchandises importées de Chine.

Visco: impact du PIB autour de 0,2%

Les premières indications sur l’impact du coronavirus sur le PIB italien sont également venues du gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco, qui dans une interview avec Bloomberg de Riad en marge des travaux du G20, n’a pas exclu un effet négatif sur la économie supérieure à 0,2%.

À l’échelle mondiale, Visco estime que si les effets d’une injection en V à la suite d’un coronavirus ne sont pas visibles rapidement, une action coordonnée sera nécessaire. “Nous devons utiliser des politiques budgétaires car la politique monétaire est déjà très accommodante dans le monde”, a-t-il expliqué hier. Les dernières prévisions du gouvernement de l’hiver dernier étaient de + 0,6% pour 2020.