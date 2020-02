Le coronavirus infecte les comptes Apple, magazine d’orientation à la baisse. Les ventes sont sur les bourses asiatiques

Le coronavirus fait sentir ses effets négatifs sur les comptes des grandes multinationales. Ce qui commence, l’un après l’autre, à prendre du recul sur l’orientation des comptes. Hier, il est tombé apple, qui, la semaine dernière, a été forcée, en raison de larisque élevé d’infection, pour arrêter temporairement la production.

Le pire est maintenant passé. Cependant, comme la société l’a souligné, malgré la réouverture de toutes les usines, “le retour à des conditions normales a été plus lent que prévu”. D’où la décision de réduire les prévisions de revenus au deuxième trimestre fiscal.

“Nous ne nous attendons pas à respecter les directives que nous avons fournies pour le trimestre de mars”, a annoncé la société Apple, indiquant que les approvisionnements d’iPhone seront “temporairement réduits” à l’échelle mondiale alors que la demande en Chine ralentit en raison de l’épidémie. .

Apple, qui fabrique la majorité de ses produits dans l’État du Dragon, avait estimé revenus entre 63 et 67 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais n’a pas fourni de nouvelles prévisions.

C’est la deuxième fois au cours des 13 derniers mois que la société fondée par Steve Jobs coupe ses estimations en raison des craintes concernant la Chine: en janvier 2019, elle avait réduit ses prévisions pour le premier trimestre de faibles ventes d’iPhone.

La mise en garde d’Apple a alimenté une forte nervosité à l’égard des investisseurs en Asie. Shanghai perdu 0,39%, tandis que Shenzhen il est en baisse de 0,19%. Le Japon est aussi mauvais: le Nikkei 225 il a baissé de 1,51% tandis que le Topix est tombé à 1,44%.

Le coronavirus présente de sérieux risques pour l’économie chinoise, les entreprises ayant du mal à redémarrer la production après la prolongation de la pause du Nouvel An lunaire en raison de l’épidémie. Fiat Chrysler, Hyundai et General Motors ont tous lancé un «avertissement» sur les chaînes de production à cause du virus. Les analystes estiment que le coronavirus pourrait réduire de moitié la demande de smartphones au premier trimestre de la Chine, le plus grand marché de l’industrie.