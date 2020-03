Le coronavirus laisse 300 millions d’élèves sans classe

De nombreux pays prennent des mesures pour interdire l’entrée sur leur territoire des voyageurs des zones à risque ou imposer des quarantaines pour tenter de se protéger de l’épidémie.

Selon Séoul, 36 pays ont imposé des restrictions à l’entrée de personnes en provenance de Corée du Sud et 22 autres ont imposé des mesures de quarantaine.

L’Autorité palestinienne a interdit jeudi le tourisme pendant deux semaines en Cisjordanie où elle a fermé la basilique de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance de Jésus, selon la tradition chrétienne, après l’apparition de sept cas dans ce territoire occupé par Israël.

En quelques semaines, des masques, des gels désinfectants, des gants, des vêtements de protection et des lentilles ont été vendus dans de nombreux pays, qui ont pris des mesures pour interdire l’exportation de fournitures médicales.

La Chine craint désormais de nouvelles infections de personnes rentrant dans le pays, comme un étudiant chinois qui est revenu d’Iran à Shanghai lundi.

La quarantaine à Wuhan et dans sa province – le centre de l’épidémie – depuis fin janvier semble avoir porté ses fruits, le nombre de nouveaux décès diminuant et plus de 50 000 personnes se rétablissant.

Cependant, ces mesures draconiennes ont paralysé l’économie du géant asiatique et menacé la croissance mondiale.

Victime collatérale, la compagnie aérienne britannique Flybe a fermé ses portes, coulée par une chute brutale du trafic aérien dans le monde.

Au total, les compagnies aériennes mondiales pourraient perdre 113 milliards de dollars de revenus, une crise “presque sans précédent”, a déclaré jeudi l’International Air Transport Association (IATA).

Avec des informations de l’., de l’EFE et de .

.