Le coronavirus laisse sa marque en Def: PIB en baisse de 8%, dette en hausse de 155%

Le risque d’un nouveau report du Conseil des ministres pour le lancement de la Def et le rapport du ministre de l’économie prend forme Roberto Gualtieri sur l’écart par rapport au déficit de 2020.

Pour autant que nous le sachions, après le report de la réunion avec les chefs des groupes majoritaires prévue ce matin, la réunion du gouvernement pourrait même se tenir vers le week-end, toujours précédée d’une confrontation politique majoritaire.

Il existe actuellement plusieurs scénarios macroéconomiques sur lesquels la majorité envisage de clôturer les deux documents de base pour la préparation du prochain décret-loi.

Les nouvelles estimations de l’économie italienne

Selon les premières indications, la estimations préliminaires pour 2020 développé par les techniciens du Ministère de l’économie et des finances, compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus et les mesures des dépenses publiques indiquent une baisse du PIB d’environ 8%, un déficit d’un peu plus de 10% et une dette pouvant aller jusqu’à 155% du produit intérieur brut .

Des chiffres à vérifier, également parce que l’image reste extrêmement incertaine. Cela dépendra en grande partie du volume des interventions que le gouvernement voudra inclure dans le prochain Décret d’avril.

Pour le moment oui voyage à hauteur de 70 à 75 milliards d’euros, dont 25 à 30 pour les licenciements et autres formes de soutien du revenu, et quelle part de la valeur globale de ces mesures sera réellement couverte par la dette, combien avec les Fonds structurels européens et ce qui en résultera en tant que solde net de financer.

Ce qui est certain, c’est qu’au fil des semaines, la mesure augmente et il semble difficile de pouvoir faire les comptes exacts avant le développement final, également parce que la date avance progressivement.

Dans le même temps, le gouvernement est également sous contrôle approbation de l’écart budgétaire. D’où la demande du feu vert du Parlement (escompté et probablement unanime) de faire plus de déficits pour un chiffre qui devrait être supérieur à 50 milliards. Fonds nécessaires au financement du décret d’avril, également soumis à des reports continus.

L’objectif du gouvernement est de clore les deux examens avec une seule note dans la salle de classe qui, au mieux, compte tenu des temps d’évaluation technique de la Def, avec l’audition connexe et la rédaction des résolutions, ne peut être qu’au début la semaine prochaine.