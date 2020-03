Le coronavirus menace 50 millions d’emplois touristiques, prévient le WTTC

La contraction attendue par l’agence équivaut à une perte de trois mois de voyages dans le monde et entraînera une réduction de 12% à 14% des emplois du secteur, faisant de la menace de l’épidémie de Covid-19 une menace importante. pour l’ensemble de l’industrie, a considéré Gloria Guevara Manzo, présidente et chef de la direction du WTTC.

“Le secteur du voyage et du tourisme a la force de surmonter ce défi, et il sera encore plus fort et plus robuste en prenant toutes les mesures nécessaires pour faire face au Covid-19 et à la grande préoccupation qui existe dans le monde”, a-t-il déclaré, cité dans un communiqué. .

Compte tenu de cela, le WTTC a proposé la mise en œuvre d’une série de mesures pour la relance rapide du secteur, telles que la facilitation des voyages en supprimant les visas lorsque cela est possible, en réduisant les coûts et en améliorant les délais de traitement lorsqu’il est pratique d’accepter d’autres visas, et introduire des technologies plus efficaces pour des déplacements sûrs et ininterrompus.

En outre, il a appelé à la suppression des barrières inutiles pour réduire la pression dans les ports et les aéroports, y compris la levée temporaire de la politique d’utilisation des temps de décollage et d’atterrissage pour l’aviation 80-20.

