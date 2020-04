Le coronavirus n’arrête pas de chercher une maison

Bien que préoccupé par l’impact économique de coronavirus (59% des répondants se disent très inquiets et 35% assez inquiets), plus de la moitié des Italiens (62% de ceux qui recherchent une maison à vendre et 80% de ceux qui recherchent une maison à loyer) n’a pas modifié l’intention de cherche une maison. En effet, après cette période de blocage, 17% sont encore plus convaincus d’acheter une nouvelle maison.

C’est ce qui ressort de recherche menée par Casa.it, ce qui a impliqué plus de 3 700 personnes à la recherche d’une maison à vendre ou à louer dans toute l’Italie.

Parmi ceux qui ont provisoirement décidé de reporter l’achat, 35% (surtout les plus adultes) le font parce qu’ils sont convaincus que le les prix vont baisser et préfère attendre. En revanche, 33% (en particulier les plus jeunes) le font par crainte de contracter une hypothèque en ce moment, 10% ont peur de perdre leur emploi, 9% ont peur que la fiscalité foncière augmente. 13% ont plutôt décidé de reporter l’achat pour d’autres raisons, notamment une moindre disponibilité économique après le coronavirus et l’incertitude quant à l’avenir.

Qui a décidé de reporter la recherche d’un maison a louer dans 47% des cas (en particulier les plus anciens), il est reporté car il pense qu’il peut y avoir plus de possibilités d’évaluation; 32% (surtout les plus jeunes) disent qu’ils auraient du mal à payer le loyer; 21% reportent pour d’autres raisons, notamment des inquiétudes concernant l’avenir et les difficultés économiques.

La décision de reporter l’achat ou la recherche d’un logement locatif concerne en particulier les personnes intéressées par une maison de vacances ou une maison d’investissement.

La recherche de la maison reprendra bientôt, bien qu’il y ait encore de l’incertitude

la mesures de confinement mises en place pour l’urgence épidémiologique de COVID-19 gelé temporairement le marché immobilier, mais les gens ont hâte de pouvoir retourner activement chez eux. 23% des personnes (en particulier celles qui recherchent la première maison, une maison pour remplacer la maison actuelle ou une maison à investir) déclarent qu’elles n’ont pas arrêté de chercher la maison même pendant cette période, 38% pensent qu’elles la reprendront au maximum après 1 mois après la fin du verrouillage (dont 30% le feront dès la fin du verrouillage), 9% attendront 3 mois après la fin du verrouillage. Les 30% restants, en particulier ceux qui recherchent un logement pour autrui ou une maison de vacances, ne savent pas quand le reprendre.

“Le coronavirus a entraîné une baisse naturelle de l’intérêt pour la recherche d’une maison, en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous pour visiter les maisons et de la suspension des activités des agences immobilières impliquées dans le verrouillage d’une part et du climat de grande incertitude sur l’avenir de l’autre – commente-t-il Mario Franci, directeur commercial et marketing de Casa.it – mais maintenant, après le choc initial et grâce à la nouvelle confiance dans le redémarrage, l’intérêt des gens pour la recherche d’un logement revient à la normale, comme le confirment les données de circulation de Casa.it. “

Les gens reviendront pour visiter les maisons, mais l’approche des visites change

77% des répondants ont déclaré qu’ils reviendraient visiter les maisons en personne dans les trois mois suivant le verrouillage: 45% (en particulier les plus jeunes) pensent qu’il est essentiel de visiter physiquement une maison avant de l’acheter ou de la louer, mais une donnée émerge très intéressant, 32% des personnes interrogées (en particulier celles de plus de 45 ans) déclarent qu’elles reviendront visiter les maisons mais préfèrent visiter en ligne de la maison avant d’aller le voir par vous-même.

4% pensent même que la visite des maisons en personne ne sera plus importante et seulement 19% (en particulier ceux intéressés par une maison de vacances ou un investissement) préfèrent attendre pour revenir visiter les maisons.

“Le coronavirus va changer l’approche des visites à domicile: let les gens préféreront de plus en plus visiter les maisons en ligne avant d’aller les voir par eux-mêmes. Le marché immobilier post-Covid-19 ne pourra plus se passer de nouvelles technologies et d’outils numériques tels que le service PrimaVisita di Casa.it, avec lequel les agents immobiliers peuvent effectuer des visites à distance avec une visite guidée depuis leur domicile “, poursuit-il. Franci.

Le coronavirus a fait émerger de nouveaux besoins, principalement des espaces extérieurs

Une personne sur 3 (34% des répondants), en particulier ceux intéressés par la première maison ou une maison pour remplacer la maison actuelle, disent avoir changé d’avis sur les caractéristiques de la maison qu’ils souhaitent. Cette période où les gens vivaient dans la maison a mis en évidence les défauts de la maison actuelle et l’importance des aspects, auparavant négligés, qui deviennent fondamentaux dans la future maison.

Le besoin d’avoir des espaces extérieurs est le plus ressenti: le jardin privé c’est au sommet des envies avec 60% des préférences de ceux qui disent avoir changé les caractéristiques de la maison qu’ils aimeraient après cette période de vie au sein de la maison, et la terrasse est en deuxième position (46%).

la luminosité de la maison il arrive en troisième position des désirs (39%) suivi de la nécessité d’avoir une maison plus grande (32%) et d’avoir un balcon (29%). Au cours de cette période, les gens ont également découvert l’importance d’avoir 2 salles de bains ou plus (23%), un garage / garage (22%), une maison avec une belle vue (21%), une cuisine (19%), la proximité du supermarché (18%), une maison avec de plus grandes pièces (16%), une chambre pour les enfants (15%), la présence d’espaces pour le travail intelligent (11%), le salon (11%), un étude (10%) et isolation acoustique (10%).

Si les besoins ont changé concernant caractéristiques de la maison recherchée, celles liées à l’endroit où les gens veulent chercher une maison ont changé: seulement 11% ont changé d’avis sur l’endroit où la chercher. La plupart (39%) de ceux qui ont changé d’avis sur place le chercheraient en dehors de la ville dans un centre de taille moyenne, 30% en ville et 31% en dehors de la ville dans un petit centre.

«La demande va changer: les demandes de maisons avec des espaces extérieurs plus privés, plus grands et plus lumineux vont augmenter. Les nouveaux besoins donneront une nouvelle impulsion au marché immobilier: lorsque tout redémarrera, de nombreuses personnes, après avoir beaucoup vécu dans leur maison pendant cette période et avoir découvert les défauts, voudront déménager. La maison sera au centre des perspectives d’investissement italiennes et devra répondre aux nouveaux besoins des familles “, conclut Franci.

Les prix de l’immobilier vont baisser

Surtout chez ceux qui recherchent une maison de vacances ou une maison pour investir, la croyance prévaut (70% des personnes interrogées) que dans les prochains mois il y aura une baisse des prix. 22% disent que les prix resteront stables. Une partie de l’échantillon, 8%, pense que les prix vont augmenter.