Le coronavirus n’arrête pas de déposer pour réglementer les crypto-monnaies aux États-Unis

Faits saillants:

Selon Gosar, cette nouvelle loi facilitera la participation américaine au marché des crypto-monnaies.

La loi stipule que la SEC sera responsable de la réglementation des stablecoins et du FinCEN pour les crypto-monnaies.

Un législateur de l’État de l’Arizona, aux États-Unis, a présenté une loi sur les crypto-monnaies pour cette 2020, alors qu’elle est mise en quarantaine par le coronavirus. Le projet de loi précise les actifs cryptographiques que les agents fédéraux réglementeront et comment ils le feront. “Il est crucial que les États-Unis restent le leader mondial des crypto-monnaies”, a déclaré le législateur.

Le représentant Paul Gosar a révélé lundi qu’il avait présenté la “loi sur les crypto-monnaies de 2020”. Le législateur et, certains membres de son équipe, sont actuellement en quarantaine individuelle après avoir été exposés à un individu infecté par le coronavirus. Gosar écrit:

Nous sommes peut-être en quarantaine, mais notre travail continue. En fait, je viens de présenter le Cryptocurrency Act of 2020, une proposition dans laquelle mon équipe a travaillé dur ces derniers mois. En fournissant la clarté réglementaire nécessaire sur les crypto-monnaies, nous faciliterons la participation des entreprises, des institutions et des Américains à cette industrie en pleine croissance. Plus d’obscurité, d’incertitude ou de confusion.

Paul Gosar, représentant législatif de l’État de l’Arizona.

Gosar est membre de la Chambre des représentants des États-Unis pour l’Arizona depuis 2011. Le législateur est actuellement en quarantaine, après que lui et certains membres de son équipe aient été en contact avec une personne qui a depuis été testée positive. pour le virus et a été hospitalisé par COVID-19.

Pendant la Conférence d’action politique conservatrice (PACE), Gosar a serré la main de l’individu à plusieurs reprises. Bien qu’il ait déclaré n’avoir éprouvé aucun symptôme, Gosar a déclaré: “Je resterai chez moi en Arizona jusqu’à la période de 14 jours après la fin de mon interaction avec cet individu.” Il a ajouté que son bureau à Washington, D.C., sera fermé pendant une semaine.

Que contient la loi?

Selon son texte, le projet de loi a pour objet de «clarifier les agences fédérales qui réglementent les actifs numériques, d’exiger que ces agences informent le public de toute licence, certification ou enregistrement fédéral requis pour créer ou échanger avec ces actifs, et à d’autres fins. “

Le projet de loi définit «produit cryptographique», «crypto-monnaie» et «valeur cryptographique». Il propose que la Commodity Futures Negotiation Commission (CFTC) soit le principal régulateur des «crypto-produits», que le Réseau d’Exécution des Crimes Financiers (FinCEN, pour son acronyme en anglais) et que le Contrôleur de la Monnaie sont les régulateurs des crypto-monnaieset que la Stock Exchange Commission (SEC) est le régulateur des crypto-titres et des stablecoins synthétiques.

La loi définit ce type de crypto-monnaie stable comme “une représentation de la monnaie émise par les États-Unis ou par un gouvernement étranger” qui “est garantie dans une relation biunivoque par cette monnaie, et ladite monnaie est déposée dans une institution assurée” .

Le projet de loi propose également que FinCEN «publie des règles qui exigent que chaque crypto-monnaie, y compris les pièces stables synthétiques, faciliter le suivi des transactions dans la crypto-monnaie et des personnes impliquées dans de telles transactions; d’une manière similaire à ce qui est exigé des institutions financières en ce qui concerne les transactions monétaires. ” De même, FinCEN “devrait effectuer des audits de chaque réserve qui prend en charge des crypto-monnaies stables, pour s’assurer que chaque stablecoin est entièrement soutenu par la monnaie émise par les États-Unis ou par un gouvernement étranger.”

Paul Gosar veut que les États-Unis soient un leader

“Il est essentiel que les États-Unis restent le leader mondial des crypto-monnaies”, a déclaré Gosar lundi dernier. “Dans la mesure où cette technologie se propage sur les marchés émergents, les États-Unis peuvent continuer à guider le développement des crypto-monnaies”, a-t-il ajouté. Gozar souligne également que: “Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de rester en dehors de cette question”, expliquant:

Les crypto-monnaies offrent un moyen pour les personnes oubliées et opprimées de participer à l’économie mondiale … Lumière d’espoir pour une grande partie du monde, les crypto-monnaies deviennent une industrie à croissance rapide. Les États-Unis doivent continuer de participer à cette croissance.

Paul Gosar, représentant législatif de l’État de l’Arizona.

Le membre du Congrès a déclaré que le PDG de Metal Pay, Marshall Hayner, et l’investisseur de crypto-monnaie, Erik Finman, lui avaient fourni des conseils pour son Cryptocurrency Act de 2020.

“Le rôle du gouvernement est de créer un environnement où des idées audacieuses peuvent fonctionner pour le peuple américain”, a déclaré le législateur, ajoutant que: “soutenir la loi sur la crypto-monnaie de 2020 garantit que les États-Unis seront au centre de l’avenir. du commerce, du système bancaire, des négociations, etc. » Le représentant de Gosar a conclu en considérant que tout représentant soucieux des moyens de subsistance des électeurs devrait analyser son projet de loi.

Version traduite de l’article de Kevin Helms, publié sur Bitcoin.com.