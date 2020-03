“Le coronavirus nous rendra tous plus forts”

Notre mission en tant qu’entrepreneurs: rester résilients, connectés et serviables face à une crise mondiale.

Mars

21, 2020

3 min de lecture

La semaine dernière, je me suis sentie perdue. J’ai pensé aux histoires que nous racontons chez Entrepreneur – des personnes animées par la passion et le but, et naviguant dans un monde d’opportunités apparemment infinies – et je me suis demandé si elles résonneraient encore dans un monde de coronavirus.

Qu’est-ce que l’Entrepreneur maintenant, je me demandais? Que suis-je même?

Mais ensuite j’ai fait ce que je fais toujours: j’ai commencé à parler aux entrepreneurs. Ils m’ont raconté des histoires incroyables – de brouiller de nouveaux produits sur le marché, de repenser les entreprises, d’une immense générosité. J’ai vu l’innovation. J’ai vu l’optimisme. J’ai vu du leadership. Et j’ai réalisé deux choses:

1. Le coronavirus ne nous arrête pas. Cela ne fait que modifier notre chemin.

2. Nous devons rester plus que jamais une communauté d’entrepreneurs, plus que jamais.

Ensuite, ma mission et celle de l’entrepreneur sont devenues claires.

Voici ce que je peux vous promettre: nous sommes là pour vous. Nous avons redoublé d’efforts pour vous apporter des ressources importantes, des informations vitales et les points de vue de personnes qui résolvent des problèmes pendant leur crise. Vous pouvez trouver les dernières informations sur la page dédiée d’Entrepreneur.com. Nous entamons des conversations et partageons des informations sur nos plateformes de médias sociaux. Et notre magazine imprimé? Et bien …

Nous baissons le coût de l’abonnement: c’est un dollar! De cette façon, l’entrepreneur peut venir directement à votre bureau à domicile. Pour obtenir la promotion, cliquez ici et utilisez le code promotionnel INSIDER. (Malheureusement, nous ne pouvons le rendre disponible qu’aux États-Unis. Les lecteurs internationaux peuvent obtenir un abonnement numérique ici, en utilisant le code INSIDERVIP.)

De plus, nous voulons vraiment avoir de vos nouvelles. Comment pensez-vous différemment? Comment répondez-vous aux besoins des clients de nouvelles façons? Contactez-moi, ou toute autre personne de notre grande équipe, et nous pouvons vous inclure dans la couverture future. Mes coordonnées se trouvent au bas de cet e-mail.

Le coronavirus est une perturbation sans précédent dans nos vies. Mais d’une manière étrange, vous pouvez également le voir comme un business as usual. Les entrepreneurs sont habitués au changement constant. Nous savons que le seul vrai chemin est étrange, compliqué, presque terrifiant. Nous devons faire des pas en avant, même si nous ne pouvons pas voir le sol sur lequel nos pieds vont atterrir. Nous devons rejeter ce qui a fonctionné hier et répondre aux besoins de demain. Comme nous le détaillons ici, cette crise alimentera la prochaine vague d’innovation.

Nous sommes résilients.

Nous sommes meilleurs que nos obstacles.

Nous définissons notre avenir, en ce moment.

Soyez en sécurité et restez en contact.

Best,

Vous pouvez me joindre sur Twitter, Instagram, LinkedIn ou par e-mail.

