Le coronavirus oblige désormais le salon de New York à reporter sa date d’ouverture

La crise mondiale des coronavirus a obligé les organisateurs du Salon international de l’auto de New York à reporter la date d’ouverture du 28 août au 6 septembre 2020.

“Nous prenons cette mesure extraordinaire pour aider à protéger nos assistants, exposants et tous les participants au coronavirus”, a déclaré Mark Schienberg, président de l’Association of Automobile Dealers of New York, l’organisation qui possède et exploite le salon de l’auto. de New York.

«Depuis 120 ans,« le spectacle doit continuer »est fortement ancré dans notre ADN, et bien que la décision de déplacer les dates du salon n’ait pas été facile, notre priorité reste la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans cet événement historique Nous avons déjà communiqué avec bon nombre de nos exposants et partenaires et nous sommes sûrs que les nouvelles dates du salon 2020 seront un autre événement réussi », a ajouté Schienberg.

Avec plus de 330 millions d’avantages économiques attribués au Salon international de l’auto de New York, cet événement a un grand impact sur les économies locales et étatiques, y compris les milliers de travailleurs qui construisent le Salon chaque année, ainsi que les industries hôtelière et hôtelière. services connexes Cela en dépend. Il a également un impact direct sur les centaines de milliers de consommateurs qui assistent à l’événement de 10 jours et utilisent le Salon de l’auto pour prendre des décisions concernant le prochain achat de leur véhicule.

Nous sommes satisfaits de cette nouvelle solution et tenons à remercier le Gouverneur de l’État de New York, Andrew M. Cuomo, et le Jacob K. Javits Convention Center d’avoir accepté ce changement de date.

Le salon fournira plus de détails dans les semaines à venir.

