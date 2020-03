Le coronavirus oblige les entreprises à se réorganiser

L’économie mondiale est chancelante, et la raison derrière tout cela est le coronavirus. À mesure que cette maladie progresse, les pays voient leur activité économique diminuer, affectant le développement normal des affaires. Entreprises traditionnelles et crypto-monnaies.

L’impact du Coronavirus

Les premiers mois de cette année 2020 ont eu un protagoniste incontestable: le Coronavirus. Et c’est que, la maladie née dans la ville de Wuhan, en Chine, a déjà infecté des centaines de milliers de personnes dans le monde, faisant plusieurs milliers de morts. En outre, il a causé d’énormes dégâts économiques dans les principaux pays du monde.

Réfléchissons un instant aux changements générés par l’arrivée du Coronavirus dans n’importe quel pays. Eh bien, ce n’est pas seulement le risque de contagion qui vous oblige à être plus prudent avec votre hygiène personnelle ou à réduire vos contacts physiques avec les autres. Au contraire, le coronavirus perturbe tous les aspects de la vie des citoyens d’un pays.

Selon la gravité de l’épidémie, différentes mesures peuvent être appliquées dans une ville. Ils peuvent aller de la prise de température constante aux personnes qui transitent dans la zone ou aux quarantaines préventives de plusieurs semaines. Même dans les cas les plus dramatiques en Italie et en Chine, une interdiction totale de voyager a été établie pour les citoyens.

Cela a obligé les entreprises du monde entier à s’adapter. Eh bien, même si vous voulez continuer à opérer au milieu de l’avancée du Coronavirus, il est irresponsable de forcer les travailleurs à rompre la quarantaine et à risquer leur santé et celle des autres, en allant à leur travail au milieu de la crise sanitaire.

Tout cela a généré deux effets. Le premier d’entre eux est la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, car les entreprises qui approvisionnent les industries et les marchés du monde entier sont paralysées. Et la seconde, que les entreprises qui peuvent travailler avec leurs travailleurs à domicile, ont demandé à leurs employés de ne plus se rendre sur leur lieu de travail. Évitant ainsi la propagation du Coronavirus dans le bureau.

Les crypto-monnaies sont également affectées

C’est une tendance qui a non seulement affecté les entreprises et les industries traditionnelles, mais aussi les entreprises liées à la technologie Blockchain et aux crypto-monnaies. Qui ont également dû migrer entièrement leurs activités vers le monde numérique, dans le but ultime de sauvegarder la vie de leurs employés.

Cela est particulièrement vrai à New York. Où le rythme de prolifération de la ville, avec déjà 200 cas confirmés de la maladie, a contraint plusieurs entreprises à passer au monde numérique. Y compris des entreprises bien connues comme la bourse appartenant aux frères Winklevoss, Gemini.

Bien que l’épidémie de New York se soit intensifiée rapidement, ce n’est pas le cas le plus dramatique au monde. Ainsi, les actions des sociétés de cryptographie auraient essentiellement pour effet d’empêcher tout contact humain qui permettrait la propagation du coronavirus.

Bien que, grâce à l’accent mis sur le numérique pendant la crise, nous pourrions assister à la naissance et à la consolidation d’un nouveau modèle de travail virtuel.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le