Le Coronavirus peut-il affecter l’exploitation minière de Bitcoin en Chine?

C’est actuellement le moment idéal pour analyser comment la crise des coronavirus a affecté l’exploitation minière en Chine. Et, en plus de cette crise, les mineurs chinois attendent le prochain Bitcoin Halfving. Cependant, avec la crise qu’ils traversent, il y a une pénurie de fournitures pour améliorer les conditions minières.

Plus de détails sur la crise en Chine

Récemment, il est devenu connu que la Chine se remet lentement de l’épidémie de coronavirus, avec des entreprises à travers le pays qui se rétablissent également lentement. Cependant, l’extraction de crypto-monnaie, bien qu’initialement semblée être à l’abri des virus, a souffert et pourrait souffrir beaucoup plus.

Cela est dû en partie au fait que, grâce aux quarantaines, les fabricants de plates-formes minières, tels que Bitmain, basé à Pékin, et MicroBT, basé à Shenzhen, n’ont pas pu envoyer de nouveaux équipements aux centres miniers, qui sont situés à principalement dans le nord-ouest du pays.

Le délai de livraison des puces de 7 nanomètres du fabricant TSMC basé à Taïwan n’était pas lié, mais était également problématique.

La forte demande d’entreprises telles qu’Apple et Huawei a poussé le fabricant de puces à reporter sa livraison en 2019 au début de 2020. Les nouvelles puces sont plus denses, plus puissantes et nécessitent moins d’énergie, et sont très demandées par les mineurs.

Quels problèmes peuvent être étendus à long terme pour l’exploitation de Bitcoin en Chine par le Coronavirus?

Alors que les choses reviennent à la normale, les mineurs se préparent à un problème plus important: la soi-disant «catastrophe minière». Le terme fait référence à un scénario qui, selon beaucoup, entraînera la fermeture massive de nombreuses petites sociétés minières en Chine.

Les effets que le coronavirus a eu sur la Chine et dans divers secteurs du monde semblent également affecter les mineurs de Bitcoin.

Analyse plus concrète: catastrophe minière de Bitcoin

Si le prix du Bitcoin reste stable ou continue de baisser, l’exploitation minière devient moins rentable, exerçant une pression insupportable sur les mineurs indépendants et les petites opérations.

Cela vient alors qu’il y a un processus de réduction de moitié des récompenses prévu pour mai 2020, où de nombreux mineurs ont investi pour augmenter les performances de leurs machines.

Cela signifie que beaucoup ont du mal à récupérer les dépenses en capital qu’ils ont engagées avant l’arrivée de Halving. Il ne fait aucun doute que le Coronavirus et ses conséquences ont surpris de nombreux mineurs. Ceux qui n’avaient pas effectué de mise à jour auparavant sont désormais confrontés à de graves problèmes.

Quelle opinion optimiste certains mineurs de Bitcoin ont-ils?

“Même si le prix baisse, les mineurs ne perdront pas tout”a déclaré Dan Li, co-fondateur de XSJ Mining, une ferme minière située dans le nord-ouest de la Chine. Il estime que les mineurs sophistiqués ont récupéré leurs coûts d’infrastructure au cours des 3 dernières années, ce qui correspond à la durée de vie effective des puces 16 nm.

Bien que les mineurs soient affectés par la fluctuation des prix à court terme, les expérimentés comprennent que pour être vraiment rentable, il faut y être à long terme. De plus, de nouveaux instruments financiers, tels que ceux dérivés de Bitmain et de Canaan, protègent les mineurs sophistiqués d’une catastrophe totale.

La banque commerciale numérique DAG Global offre aux mineurs des moyens innovants de couvrir la fluctuation des taux d’intérêt. (Bien que le marché des produits dérivés pour les mineurs soit encore immature et personne ne sait s’il y a encore suffisamment de liquidités).

