Le coronavirus peut retarder votre commande Amazon non essentielle d’un mois ou plus – .

L’impact du coronavirus continue de se manifester à travers le pays, avec des changements sismiques qui se font sentir dans des secteurs allant de l’hôtellerie aux restaurants et au commerce de détail.

Amazon retarde désormais l’expédition des commandes clients jugées non essentielles dans un mois à partir de maintenant (jusqu’au 21 avril) car il s’efforce de sortir le plus de produits essentiels possible à la lumière de la propagation continue du coronavirus COVID-19 .

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Je suis un grand fan des Beatles, dont le dernier album Abbey Road a reçu une réédition somptueuse du 50e anniversaire à l’automne. À titre d’expérience, je me suis rendu sur Amazon ce matin pour commander la version vinyle de l’album – après quoi j’ai été surpris par une surprise inhabituelle d’Amazon:

Je suis un membre Prime, et même si les avantages incluent des livraisons gratuites d’un et deux jours, Amazon prévoit que ma commande n’arrivera pas avant le 21 avril. Maintenant, je ne veux pas vraiment cet achat (je possède déjà plusieurs copies de l’album, naturellement). Il s’agissait plutôt d’un test de quelque chose que les gens ont commencé à rapporter largement sur Amazon alors que la crise des coronavirus se poursuit: le géant du commerce en ligne met délibérément en œuvre certains des (sinon les) plus grands retards de traitement des commandes clients dans l’histoire de l’entreprise.

Dans l’état actuel des choses, si vous ne commandez pas d’articles que Amazon considère comme essentiels, vous envisagez la possibilité que votre commande ne soit pas livrée avant un mois. Par exemple, je viens de déposer une commande de packs de détergent à lessive Tide Pods dans mon panier Amazon et, contrairement à cet article des Beatles, Amazon montre maintenant que cette commande Tide peut être livrée dès vendredi de cette semaine.

Un porte-parole d’Amazon a confirmé à Recode que les retards de commandes non essentielles jusqu’au 21 avril font partie de la réponse de la société au coronavirus. «Pour servir nos clients dans le besoin tout en contribuant à assurer la sécurité de nos associés, nous avons modifié nos processus de logistique, de transport, de chaîne d’approvisionnement, d’achat et de vendeur tiers pour prioriser le stockage et la livraison d’articles qui sont une priorité plus élevée pour nos clients », a déclaré le porte-parole. «Cela a entraîné la prolongation de certaines de nos promesses de livraison.»

Ce délai fait suite à la décision d’Amazon la semaine dernière de ne plus accepter les expéditions entrantes de vendeurs tiers dans le cadre du programme «Fulfillment by Amazon», sauf si les produits sont considérés comme hautement prioritaires. L’annonce drastique de la société comprend l’assurance qu’Amazon acceptera toujours les livraisons de produits médicaux et de santé, de produits de consommation courante et «d’autres produits à forte demande». Mais cela signifie également que la grande majorité des produits sous l’égide d’Amazon seront désormais priorisés.

Comme une autre conséquence de la crise des coronavirus, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a envoyé un mémo adressé aux dizaines de milliers de travailleurs de l’entreprise au cours du week-end, dans lequel il notait entre autres que l’entreprise embauche actuellement pour 100 000 nouveaux rôles alors que l’entreprise tente de suivre la demande.

Source de l’image: Kathy Willens / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.