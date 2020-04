Le coronavirus pourrait avoir un effet sur la production de bière et de soda – .

La nouvelle pandémie de coronavirus a toutes sortes de conséquences imprévues, et la dernière concerne l’industrie alimentaire.

Les fabricants de bière et de soda pourraient ne pas être en mesure de se procurer l’approvisionnement en CO2 nécessaire pour fabriquer des boissons gazeuses en raison de la baisse de la production d’éthanol.

L’éthanol est lié à l’industrie pétrolière, et une baisse de la demande d’essence pendant les blocages de COVID-19 a eu un impact sur la production d’éthanol.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le nouveau coronavirus a infecté des millions de personnes en trois mois, tuant plus de 166 000 d’entre eux dans le monde lundi matin. COVID-19 a fondamentalement changé la vie telle que nous la connaissions. Les emplois, les sports, les films, les lancements de gadgets et la possibilité d’aller à l’extérieur à volonté ont tous été affectés par le nouveau virus.

Parce qu’il n’y a pas de remède ou de vaccin, et que nous n’avons pas encore trouvé de traitement qui puisse prévenir les complications et réduire les taux de mortalité, la distance sociale est l’un des seuls outils dont nous disposons pour lutter contre le SRAS-CoV-2 et la maladie COVID-19. Mais cela ne suffit pas pour sauver les secteurs concernés. Même les fraises sont en danger, et vous pouvez ajouter de la bière et votre saveur préférée de soda à la liste des produits qui peuvent être blessés par la pandémie de coronavirus.

Aux premiers jours du nouveau coronavirus, nous avons vu de nombreux mèmes comparant le nom du virus à la bière du même nom. Certaines personnes ont peut-être cru à tort qu’il y avait un lien entre elles, mais là encore, certaines personnes croiront n’importe quoi. Ce n’est pas ce qui ruine la bière pendant cette période.

Le dioxyde de carbone (CO2) est ce qui menace votre bière et votre soda préférés, qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver pour les producteurs de bière, de soda, d’eau de Seltzer et de certains aliments. Comme l’explique ., il y a moins de CO2 à circuler car les usines d’éthanol ne produisent pas autant. Le dioxyde de carbone est le sous-produit de l’éthanol, que les producteurs d’éthanol vendent aux brasseries et à d’autres entreprises du secteur alimentaire. Mais l’éthanol est lié à l’offre d’essence, et la demande d’essence a chuté alors que les Américains restent chez eux. La demande d’essence a chuté de plus de 30%, note le rapport.

En conséquence, la production d’éthanol a également ralenti. Selon Geoff Cooper, directeur général de la Renewable Fuels Association, 34 des 45 usines d’éthanol américaines qui vendent également du CO2 ont ralenti ou réduit leur production. De plus, les fournisseurs de CO2 ont augmenté leurs prix de 25% en raison de la réduction de l’offre. La Compressed Gas Association (CGA) a déclaré il y a quelques semaines dans une lettre au vice-président Mike Pence que la production de CO2 avait chuté d’environ 20% et pourrait chuter de 50% d’ici la mi-avril sans soulagement.

Cependant, il est difficile de savoir quand la bière ou le soda pourraient disparaître. National Beverage Corp. a déclaré à . qu’elle ne prévoyait pas de problème d’approvisionnement en CO2. Coca-Cola, Pepsi et d’autres n’ont pas commenté la question, mais le brasseur hollandais Carlsberg a déclaré qu’ils étaient “presque autosuffisants” en ce qui concerne les besoins en CO2 pendant qu’ils fabriquaient les leurs.

Là encore, les médecins ont associé la consommation d’alcool et l’obésité à des complications liées au COVID-19. Éviter l’alcool et les boissons sucrées pourrait être une bonne idée pendant la pandémie et dans la période qui suit. Après tout, une résurgence de COVID-19 est possible dans les mois à venir. Mais tout ce qui nécessite de grandes quantités de CO2 pourrait également être blessé au cours du processus. Le CO2 est utilisé dans d’autres secteurs de l’industrie alimentaire, car les producteurs de viande dépendent du dioxyde de carbone lors de la transformation et de l’emballage des produits ainsi que de la conservation et de l’expédition.

Cela ne veut pas dire que les mesures d’éloignement social devraient être assouplies de sitôt. Ou que la vie devrait revenir à la normale sans les conseils appropriés de professionnels qui savent ce qu’ils font. Ce que cela signifie, c’est qu’il faudra s’habituer à d’autres inconvénients dans les semaines et les mois à venir.

Source de l’image: TATYANA ZENKOVICH / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.