Le coronavirus provoque déjà un nouveau «boom» du commerce électronique

Selon les données de Nielsen, les ventes de lait d’avoine ont augmenté de 305,5% au cours de la semaine se terminant le 22 février aux États-Unis. En revanche, les ventes d’eau n’ont augmenté que de 5,1%: en dessous des haricots secs, des boissons énergisantes et des bretzels. De même, les produits de santé ont augmenté, au moins les couvercles buccaux ont connu une croissance de 319% au cours de la dernière semaine de février. Dans le cas du Mexique, les chiffres sont également en augmentation et on peut s’attendre à davantage de ventes en ligne, car le nombre d’infections augmente dans le pays.

Dans Mercado Libre, la recherche de couvre-bouches a connu une croissance de 552% en février, tandis que le gel antibactérien a augmenté de 110% dans les recherches. Même cela a déjà amené les entreprises à avoir de nouvelles campagnes telles que Mercado Libre, qui a changé son logo emblématique et affiche désormais un message d’accueil d’un côté à l’autre.

Dans le cas d’Amazon, la société a annoncé qu’elle embaucherait 100 000 nouveaux employés pour pouvoir fournir un service rapide sur son canal Prime.

