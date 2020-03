Le coronavirus provoque le report des événements liés au bitcoin et aux crypto-monnaies

Les interdictions visant à contenir la progression du coronavirus ont provoqué l’annulation de plusieurs événements, liés au bitcoin, aux crypto-monnaies et à la blockchain, une situation qui affecte l’écosystème de plusieurs manières.

Ce 6 mars, les organisateurs de la conférence Bitcoin 2020 a annoncé que l’événement serait reporté et non tenu le 27 mars, se tiendra au troisième trimestre de cette année. La conférence, organisée par Bitcoin Magazine, n’est pas le premier événement lié aux crypto-monnaies, ou technologies, qui a été reporté pour prévenir l’épidémie de coronavirus.

Les organisateurs du Paris Blockchain Week Summit 2020 ont également expliqué qu’en raison du coronavirus, l’événement prévu pour le 31 mars aura lieu le 8 décembre. De même, l’équipe IOTA, qui avait prévu d’organiser deux événements pour ce mois de mars, a annoncé sur son site Internet l’annulation des deux.

D’autres événements importants dans le domaine de la technologie, tels que la conférence I / O organisée par Google, l’événement annuel organisé par IBM et le F8 organisé par Facebook, ont également été reportés pour éviter de rassembler un grand nombre de personnes de différents horizons. parties du monde en un seul endroit.

Cependant, d’autres événements sont à l’étude et aucune décision n’a encore été prise quant à leur report ou non. Parmi eux, le Consensus, prévu le 11 mai à New York. On trouve également sur cette liste le Blockchain Summit Latam du 12 mars au Panama et le Digital Asset Sutmmit prévu le 13 mai à Londres.

Il n’y a pas que des événements annulés

Jiang Zhuoer, PDG de BTC.top, a fait des commentaires sur la cessation des opérations de l’une de ses fermes minières au Xinjiang, en Chine, en raison des mesures de quarantaine prises par le gouvernement pour garder la situation des coronavirus sous contrôle. Il y a même un retard dans les expéditions de matériel minier car les contrôles ont forcé l’arrêt des opérations de plusieurs sociétés de fabrication de matériel minier dans le pays.

D’autre part, Brian Armstrong, PDG de Coinbase a publié un tweet dans lequel il demande à ses employés de travailler à domicile, afin de réduire le risque d’infection. Il a également publié un document dans lequel il explique ses plans concernant la maladie.

Ryan Selkis, fondateur de Messari, cabinet d’analyse de données, Il a également choisi de faire travailler ses employés à distanceIl a également recommandé de rejeter tout voyage d’affaires prévu.

De cette façon, les mesures préventives qui sont prises à la suite du coronavirus ont fini par affecter plus de marchés que prévu depuis le début.