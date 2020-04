Le coronavirus provoque une «gueule de bois» dans la production de tequila

Au premier trimestre de l’année, la production de tequila au Mexique a chuté de 34,7%, un chiffre qui pourrait s’aggraver en avril, car, bien que les entreprises du secteur n’aient pas arrêté leurs activités contrairement aux brasseurs, les mesures de prévention de la contagion par COVID -19, les a forcés à travailler avec moins de 50 personnes par jour.

Entre janvier et mars de cette année, 53,9 millions de litres de tequila ont été produits, soit une réduction de 35%, par rapport aux 82,6 millions de litres de la même période en 2019, révèlent des données du Conseil de réglementation de la tequila (CRT).

“Ce qui nous coûte le plus en termes de productivité, c’est que vous ne pouvez pas avoir plus de 50 personnes dans un noyau, il y a des arrêts pour appliquer des protocoles d’assainissement à la fois dans les usines et dans les transports”, a déclaré Rodolfo González, président de la Chambre. National de l’Industrie de la Tequila (CNIT).

Le 31 mars, le gouvernement a décrété une urgence sanitaire en raison du coronavirus, ce qui a forcé la suspension de toutes les activités non essentielles.Grupo Modelo et Heineken ont donc limité leurs opérations depuis le 5 avril, mais les sociétés de tequila ont continué de fonctionner, mais avec moins de personnel.

“Nous continuons de travailler en suivant les directives données par le ministère de la Santé depuis son premier bulletin, que l’agro-industrie peut continuer à fonctionner, et nous sommes une agro-industrie reconnue par la loi sur le développement rural durable, sur la base de cela, nous continuons à travailler”, a déclaré González.

Il a souligné que si la bière représente un peu plus de 1% du produit intérieur brut (PIB), la tequila à peine 0,2%.

L’industrie de la tequila emploie plus de 70 000 personnes qui ont produit 351,7 millions de litres de boisson d’agave l’année dernière, dont 70% pour l’exportation, une valeur estimée à 1,9 milliard de dollars, selon les données du CRT.

“C’est une industrie clé en raison du nombre de personnes qu’elle a embauchées et de l’impact des ventes intérieures et à l’exportation, et elle a été classée comme une agro-industrie”, a déclaré Carlos Riggen, consultant pour les entreprises de tequila.

Il a expliqué que les déplacements se prolongent dans les zones fermées des usines, par exemple, dans la charge des fours pour avoir la «distance saine» et que le fait de ne pas avoir plus de 50 personnes concentrées dans la même zone se fait en équipe et demie.

Aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, comme au Mexique, la Chambre Tequila reconnaît qu’elle a perdu des ventes en raison de la fermeture de centres de consommation tels que les bars, les restaurants et les hôtels; cependant, ils ont récupéré une partie de la consommation à domicile.

Cependant, aux États-Unis, le plus grand consommateur de tequila, les ventes d’alcool ont grimpé en flèche tandis que la plupart des Américains restent enfermés.

“L’industrie dispose de stocks d’environ 180 millions de litres de tequila prêts à être distribués en cas de telle éventualité”, a conclu le CRT.

La pandémie offre également un avantage inattendu à Becle, producteur de José Cuervo, Azul Centenario et Maestro Tequilero Dobel.

“L’agave reste à 32 pesos, ce qui signifie qu’il y a toujours une demande pour le produit, la partie où il peut être considéré comme positif est la dévaluation du peso par rapport au dollar, qui soutiendra les revenus des entreprises à l’exportation”, a déclaré Riggen. .

Le peso mexicain a chuté de près de 20% depuis fin février; cependant, puisque la société réalise plus des trois quarts de ses ventes à l’exportation, cela devrait augmenter les revenus en pesos et réduire ses coûts locaux, selon Fitch.

Becle a répondu à El Financiero qu’environ 70 pour cent de son personnel, soit 7 324 personnes, travaille dans les zones agricoles et végétales, pour lesquelles ils ont renforcé les mesures d’assainissement et même généré un soutien pour le personnel de ne pas utiliser les transports en commun et être payé pour un service privé, comme Uber ou Taxi.

Contrairement à la bière, la tequila a une appellation d’origine (DOM) et seule la production de l’agave tequilana weber de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit et Tamaulipas est reconnue.

En l’absence de bière il y a aussi du mezcal

Comme la tequila, le mezcal est classé comme une agro-industrie, ils ne se sont donc pas arrêtés avant COVID-19, bien qu’ils aient adopté diverses mesures opérationnelles.

Le Mezcal Regulatory Council a indiqué que seulement 50% de son personnel travaille, plus de 17 000 emplois directs, qui tournent tous les 15 jours.

“Le personnel de vérification a reçu des unités mobiles pour garantir qu’il n’utilise pas les transports en commun et il lui a été demandé de ne pas envoyer de personnel extérieur au CRM, ce qui atténue les risques de contagion”, a indiqué l’agence.

Mezcal a également un DOM, donc seule la production de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla et Guerrero est reconnue, où 7,1 millions de litres ont été produits l’année dernière, dont 66 pour cent étaient destinés à l’exportation.