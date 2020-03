Le coronavirus réduira les investissements étrangers en 2020

L’épidémie de coronavirus réduira d’au moins 5% les investissements étrangers mondiaux prévus pour cette année et pourrait chuter jusqu’à 15% si la crise sanitaire se poursuit au second semestre 2020, a averti l’Agence des Nations Unies pour le commerce et Développement (CNUCED) dans un rapport.

Ces chiffres ont été calculés avec les prévisions publiées cette semaine par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon lesquelles l’économie mondiale atteindrait son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008 en raison de COVID- 19 (2,4%), même si l’épidémie peut être maîtrisée avant le milieu de l’année, et ramènera cette croissance à 1,4% si la pandémie se poursuit tout au long de 2020.

Le rapport de la CNUCED souligne l’impact particulièrement négatif pour les industries dépendantes de la chaîne de valeur mondiale (celle qui produit dans diverses parties du monde).

L’épidémie affaiblira cette chaîne et stimulera le rapatriement des capitaux, “motivé par le désir des multinationales de rendre leurs chaînes d’approvisionnement plus résistantes”, selon le document.

L’épidémie a affecté au cours des premiers mois de l’année de nombreuses économies hautement intégrées de cette chaîne mondiale, comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou l’Asie du Sud-Est, arrêtant de nombreux processus de production.

Les prévisions sont publiées après une année négative pour l’investissement étranger, car celle-ci a diminué de 1% en glissement annuel en 2019 en raison de l’incertitude économique et sociale dans diverses régions (comme en témoigne l’effondrement de 48% subi par l’arrivée de Hong Kong, une importante destination d’investissement).

Le rapport souligne que les deux tiers des 100 premières multinationales du monde, principales sources d’investissement étranger, ont publié des rapports notant que le coronavirus affecterait négativement leur entreprise, ce qui se traduirait par une diminution des capitaux disponibles pour réinvestir.

