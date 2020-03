Le coronavirus renforcera-t-il le dollar?

Ces derniers jours, des plans de relance annoncés par les gouvernements occidentaux ont été rapportés. Compte tenu de cela, la plupart des influenceurs de la cryptographie ont déclaré que nous assisterions bientôt à une dépréciation de devises telles que le dollar. Mais le dollar sortira-t-il vraiment mal de cette crise? L’entrepreneur de blockchain Vinny Lingham pense que le coronavirus renforcera le dollar dans notre Tweet aujourd’hui.

Le dollar est nécessaire contre le Coronavirus

Depuis quelques jours, les principaux influenceurs cryptographiques du monde sont optimistes quant à l’avenir du Bitcoin. Prédire que les packages d’incitations annoncés par les principaux gouvernements du monde, augmentant brusquement la liquidité de l’argent Fiat, conduiront à un scénario d’inflation et de dépréciation monétaire qui bénéficiera au Bitcoin.

Cette prédiction semble logique au premier abord. Après tout, l’augmentation généralisée de la liquidité monétaire est le premier ingrédient pour déclencher l’inflation. Puisque l’argent, comme tout autre bien, perd de la valeur si son offre augmente trop sans que sa demande ne fasse de même.

Cependant, comme toutes les monnaies, elle a un autre point de vue, étant dans ce cas l’étude du point de vue de la demande. Il est essentiel de comprendre la raison pour laquelle le dollar ne verra pas sa valeur dépréciée. Eh bien, la vérité est que la devise américaine est aujourd’hui le principal atout utilisé dans le commerce international et la finance.

Par conséquent, face au plan de relance que l’Union européenne et les États-Unis ont préparé et qui sera annoncé prochainement par d’autres pays dans le monde, la demande mondiale de dollars augmentera fortement. En fait, il peut arriver que la crise du coronavirus et ses mesures préventives renforcent le dollar.

Par conséquent, même dans un scénario d’émission incontrôlée de dollars, la devise américaine pourrait gagner de la valeur. Comme le commente Lingham, retweetant un article du New York Times expliquant ce processus en détail:

“Même si le gouvernement américain imprime demain 2 billions de dollars, le dollar se renforcera probablement.”

Cette analyse contredit les analystes les plus importants du marché de la cryptographie et frustrerait également le principal espoir de la communauté cryptographique, une augmentation du prix du Bitcoin en raison de la faiblesse de l’argent Fiat. Présenter un avenir où le dollar américain, au lieu d’être affaibli par le coronavirus, sortira plus fort que jamais.

