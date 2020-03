Le coronavirus submerge également les compagnies aériennes: un blocus presque total

16 mars 2020, par Alessandra Caparello

La pandémie de coronavirus affecte tous les secteurs, y compris le secteur aérien. EasyJet a annulé des vols précisément en raison de la propagation de l’infection de Covid-19, une tendance qui se poursuivra dans un avenir prévisible et pourrait conduire à la mise à la terre de la majeure partie du parc de l’entreprise. Comme nous le lisons dans une note de la même entreprise:

Cela permettra de limiter considérablement les coûts variables mais pour le moment, compte tenu de la persistance de l’incertitude, il n’est pas possible orientation financière pour le reste de l’exercice 2020. L’industrie aéronautique européenne a un avenir incertain devant elle et rien ne garantit que les compagnies aériennes, avec les avantages qu’elles procurent aux personnes, à l’économie et aux entreprises , sera en mesure de survivre à ce qui pourrait se transformer en un blocus substantiel des voyages à long terme, avec une perspective de reprise très lente.

Ryanair évalue le bloc total

Ryanair prévoit également d’interrompre les vols jusqu’à fin juin. Le transporteur irlandais laissera une grande partie de sa flotte aérienne au sol dans les sept à dix prochains jours et n’exclut pas un blocus total en avril et mai. De nombreux pays européens ont imposé restrictions de voyage pour faire face à la propagation mondiale des coronavirus.

Au cours des sept derniers jours, l’Italie, Malte, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont imposé des interdictions de vol à destination et en provenance de pays à haut risque d’infection par Covid-19. De plus, comme Ryanair l’a souligné, la Pologne et la Norvège ont interdit tous les vols internationaux ce week-end, tandis que d’autres pays ont réduit le contrôle du trafic aérien et les services aéroportuaires essentiels. Pour avril et mai, la société dirigée par O’Leary prévoit de réduire jusqu’à 80% sa capacité en sièges et a ajouté qu’une mise à la terre complète de la flotte ne peut être exclue.

