Le Coronavirus surprend la Fed de réduire ses taux de 0,5%

3 mars 2020, par Massimiliano Volpe

Une torsion par la Réserve fédérale. L’US Central Institute a annoncé de façon inattendue une Baisse de 0,5% des taux d’intérêt dans le cadre de l’explosion de l’urgence du coronavirus. Le coût de l’argent tombe ainsi à 1-1,25%.

C’est la première fois depuis la crise de 2008 que la Réserve fédérale décide de baisser les taux en dehors des réunions prévues.

La décision fait suite sommet des ministres des finances du G7 qui s’est tenue ce matin et dont une déclaration rassurante a été émise mais sans indication précise sur d’éventuelles interventions d’urgence pour soutenir le ralentissement de l’économie suite à l’urgence du coronavirus.

Comme spécifié dans Communiqué de la Fed “Les fondamentaux de l’économie américaine restent solides. Cependant, le coronavirus présente des risques évolutifs pour l’activité économique. Le Comité suit de près l’évolution de la situation et ses implications pour les perspectives économiques et utilisera ses outils et agira de manière appropriée pour soutenir l’économie. “

Notez que le président atout il a critiqué à plusieurs reprises le président de la Fed, Jerome Powell, contestant les taux élevés qui freinent l’économie américaine.

La décision surprise de la Fed fait suite à celle du La banque centrale australienne a abaissé ses taux ce matin d’un quart de point, le ramenant au minimum historique de 0,5% par rapport aux 0,75% précédents, afin de protéger l’économie des conséquences du coronavirus. Hier, leL’OCDE a coupé les estimations de la croissance économique globalement pour 2020. Selon l’organisation parisienne, le PIB mondial progressera de 2,4% cette année, contre + 2,9% en 2019.

À ce stade, il reste à voir quelles mesures seront prises par l’Union européenne après la décision d’hier d’en créer un groupe de travail pour lutter contre l’infection à coronavirus et ses conséquences économiques.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: