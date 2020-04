Le cours du TRON (TRX) est baissier

Tron est l’un des projets les plus controversés de l’écosystème. Pour certains, considéré comme une arnaque, pour d’autres, le réseau Blockchain a le plus de potentiel. Malgré le bien que le projet peut montrer, le prix du TRX est plongé dans une forte tendance baissière, pourra-t-il s’en sortir bientôt? Voici une analyse de cette crypto-monnaie.

Analyse de crypto-monnaie Tron (TRX)

Pour essayer de prédire l’avenir du prix d’une crypto-monnaie, il convient de revoir les aspects techniques et fondamentaux. Pour cette raison, dans l’analyse suivante, nous commençons par examiner quelle serait la valeur intrinsèque du projet, puis passons aux graphiques.

Analyse fondamentale de Tron

Tron est né dans le but de créer une blockchain évolutive. Tout au long de son histoire, il a mis en œuvre différents modèles et protocoles pour relever les principaux défis des blockchains les plus utilisées.

Position de TRX dans l’écosystème actuel

Son réseau compte déjà plus de 5 millions de comptes, avec un volume de transactions de plus de 2 millions par jour, pour plus de 1,2 milliard USD. Il est même supérieur à sa propre capitalisation totale de 845 millions USD.

Ce volume est dû au fait que Tether, le stablecoin le plus utilisé, a été introduit sur le réseau Tron en 2019, permettant l’interopérabilité avec tous les jetons qui y travaillent.

TRX se classe aujourd’hui 17e dans le top des plus grandes crypto-monnaies. Tether est le numéro 4, avec un volume de plus de 41 000 millions de dollars par jour, encore plus élevé que celui du Bitcoin.

Le prix de Tron a culminé à 0,30 $ en janvier 2018. Aujourd’hui, il se négocie à 0,01267 $. Pour revenir à son maximum historique, la réévaluation signifierait près de 3 500%.

Son créateur Justin Sun est tout à fait déterminé à faire du projet la plate-forme Blockchain idéale pour tout commerce lié aux jeux vidéo.

En 2019, cette industrie a atteint la valorisation de 120 000 millions de dollars, un chiffre résultant d’une augmentation lente mais constante, sans aucune indication de ralentissement.

De nombreux jeux vidéo ont actuellement leur propre écosystème, où il est possible d’échanger ou de vendre des objets de valeur avec d’autres joueurs. En tant que plateforme Blockchain pour ce métier, il serait idéal d’en faire une activité simple, rapide et transparente.

Développement du projet Tron

En ce qui concerne le développement, Tron a une grande communauté engagée dans son expansion, cependant, par rapport à d’autres projets tels que Ethereum, Litecoin ou Ada, son développement est moins développé.

Comparaison de points de référentiel de code de projet ETH, LTC, NEO, ADA et TRX. Source: CryptoCompare

Émission de jetons

Son modèle d’émission peut être classé comme un fort compteur pour le moment.

32 milliards de TRX ont été débloqués le 1er janvier de l’année en cours, soit plus de 30% de l’offre totale. Cependant, Justin Sun a assuré que ces jetons ne seront pas encore mis sur le marché, car ils pensent que le prix du TRX est sous-évalué, ils continueront même de racheter l’actif pour tenter de protéger sa valeur.

La sécurité

La sécurité du réseau peut être compromise, car ils utilisent le protocole Test by Participation, sacrifiant la décentralisation, pour maximiser les performances.

50% des 1 147 nœuds du réseau Tron résident dans seulement 2 pays, la Chine et les États-Unis. Pour beaucoup, il est possible que Justin possède beaucoup de pouvoir d’influence sur ce total de nœuds.

Adoption et commerce

Quant à la présence dans les bourses mondiales, TRX est disponible dans des dizaines de bourses hautement liquides, telles que Binance, Huobi global, OEX. D’autres tels que BitStamp, Gemini et Coinbase ne l’incluent pas encore.

Alors que, pour certains, cette monnaie numérique est préoccupante, en raison des filtres stricts que ces échanges nécessitent pour inclure une crypto-monnaie dans leur liste de disponibles.

L’adoption du projet Tron a sans aucun doute connu une croissance exponentielle comme nous l’avons déjà mentionné, atteignant plus de 5.164.354 adresses actives totales sur le réseau.

Données relatives à l’utilisation du réseau Tron. Source: Tronscan

Analyse technique du prix TRX

D’après le graphique hebdomadaire, les perspectives ne sont pas du tout encourageantes à court terme. Une série de minima descendants est clairement observée.

Malgré cela, le prix Tron affiche une réévaluation exponentielle en 2017, ce que nous avons observé ces dernières années pourrait être un recul profond, vu la faiblesse du mouvement baissier par rapport à la force précédente des taureaux.

La récente baisse de son prix a provoqué une nouvelle cassure du support, cette fois située à 0,01310 $, indiquant la reprise de la tendance baissière.

Actuellement, la citation effectue un retrait de validation. Les chances sont en faveur d’une poursuite de la tendance baissière pendant plusieurs semaines ou mois.

Il est important de noter que le marché de la cryptographie est entièrement lié et dominé par la capitalisation supérieure de Bitcoin. Pour cette raison, un afflux important de capitaux sur ce marché affectera positivement tous les participants de l’écosystème.

Analyse technique du prix Tron sur une base hebdomadaire. Source: TradingView

Le graphique journalier des bougies montre une petite structure haussière, mais avec très peu de force par rapport à la dynamique baissière précédente. L’épuisement des acheteurs pourrait bientôt déclencher une nouvelle forte baisse.

Déjà dans les délais intrajournaliers, l’intention des ours de reprendre le contrôle commence à se manifester.

Les moyennes mobiles de l’EMA à 8 jours et de la SMA à 18 jours sont toujours croisées à la hausse et fonctionnent comme des supports mobiles, indiquant que le prix pourrait toujours rechercher des niveaux de résistance proches, avant de faire une nouvelle poussée baissière.

Analyse technique du prix Tron au quotidien. Source: TradingView

Derniers mots sur le prix Tron

En analysant le projet Tron en général, nous pouvons conclure qu’il ne s’agit pas d’une arnaque.

Avec une position de leader sur l’écosystème actuel, il a un avantage en cas de situation qui encourage l’adoption de la technologie Blockchain comme moyen d’échange de valeur.

Son prix est sans aucun doute dans une forte tendance baissière, mais il est possible qu’il change rapidement et fortement. En 2017, le prix du Tron a augmenté de près de 1000% en seulement une semaine.

À l’heure actuelle, les mouvements les plus probables sont à la baisse. Mais, sa valeur intrinsèque soutient les positions haussières à long terme, avec de la marge pour générer des gains surprenants si l’on ne pense qu’à ce qu’il a pu réaliser dans le passé.

N’oubliez pas que toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Prenez cela dans le cadre de votre recherche, mais continuez à rechercher des données pour vous aider à prendre vos propres décisions.

