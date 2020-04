Le coût du travail en Espagne est inférieur de 30,5% à la moyenne de la zone euro

Le coût horaire du travail en Espagne a augmenté de 2,5% en 2019, à 21,8 euros, soit 30,5% de moins que la moyenne de 31,4 euros de la zone euro, et ce qui place l’Espagne en tant que douzième membre de la monnaie commune avec les coûts de main-d’œuvre les plus élevés, comme le rapporte l’Office statistique européen Eurostat.

Ainsi, l’écart entre le coût horaire du travail en Espagne par rapport à la moyenne de la zone euro est resté stable depuis 2018, mais s’est creusé au cours de la dernière décennie par rapport aux 22,7% enregistrés en 2008.

Le coût horaire du travail dans la zone euro a augmenté de 2,5% l’an dernier, à 31,4 euros, tandis que dans le groupe des pays qui composent l’Union européenne, il a augmenté de 2,9%, à 27,7 euros.

Les données d’Eurostat montrent la grande disparité des coûts de main-d’œuvre entre les États membres. Ainsi, le chiffre de la Bulgarie, le pays avec les coûts horaires de main-d’œuvre les plus bas de l’UE (6 euros, + 11,7%), contraste avec celui du Danemark, partenaire avec le chiffre le plus élevé (44,7 euros, + 1,7%).

Parmi les pays de la zone euro, les plus fortes hausses observées en 2019 ont été celles de la Slovaquie (7,8%), de l’Estonie (7,7%) et de la Lettonie (7,4%), tandis que la Finlande (1,4%) et Malte (1%) a enregistré les hausses les plus faibles.

En termes absolus, les pays où les coûts salariaux étaient les plus élevés dans la zone euro étaient le Luxembourg (41,6 euros), la Belgique (40,5 euros) et la France (36,6 euros), tandis que la Lituanie (9,4 euros), la Lettonie ( 9,9 euros) et la Croatie (11,1 euros) étaient les partenaires de l’euro avec les coûts horaires de main-d’œuvre les plus bas.

Par secteur, les coûts salariaux les plus élevés ont été enregistrés dans l’industrie (28,1 euros dans l’UE et 34,1 dans la zone euro), devant les services (27,5 et 30,4 euros, respectivement) et la construction (Respectivement 24,8 et 28 euros).

L’Office communautaire des statistiques a également indiqué que le taux d’inflation en glissement annuel pour la zone euro était de 0,7% en mars, contre 1,2% en février, ce qui représente la plus faible augmentation de prix depuis octobre dernier principalement en raison de la baisse importante de l’énergie.

Le prix de l’énergie a enregistré une baisse annuelle de 4,3% en mars, après une baisse de 0,3% au mois de février, tandis que les produits frais sont devenus plus chers 3,5% par an, après la hausse 2,6% par rapport au mois précédent.

Connexes

.