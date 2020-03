Le coût économique du Covid-19 pour le Mexique est inévitable

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre des mesures pour réduire les contacts et réduire la contagion à partir du vendredi 24 avril. Le gouvernement de Mexico a décrété la fermeture des restaurants et les transports publics ont suivi des protocoles de nettoyage stricts. Le message était fort: évitez les contacts inutiles. Le défi était énorme, nous avions été surpris par la première pandémie du 21e siècle et nous n’étions pas prêts.

Au 29 avril, l’équipe d’experts du ministère de la Santé a été renforcée par des équipes interdisciplinaires d’autres agences gouvernementales, dont notre groupe Sedesol qui faisait partie de l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (INDRE), pour préparer les chiffres Précis et vérifiables en l’absence de données fiables produites jusqu’à ce moment.

L’arrêt généralisé des activités, conjugué à la fragilité de l’économie mondiale, ont entraîné une baisse de 8,9% du produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2009, en termes annuels (Source: Banxico).

L’importance de la présence de l’État et de sa crédibilité face à la crise était évidente. Bien qu’ex post certains décrivent la réaction de l’État comme prématurée et même excessive, étant donné les données limitées et la grande incertitude du moment, les mesures se sont avérées responsables et efficaces en termes de coût humain.

Aujourd’hui, le scénario est différent. Nous savons que les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés il y a quatre mois, que la fenêtre de contagion est plus longue que celle de A (H1N1), qui est deux fois plus contagieuse, que la gravité des symptômes est diverse et que 3,4 % de cas confirmés sont décédés (Source: OMS).

Des modèles de transmission de maladies infectieuses, alimentés par des données récentes, nous montrent que la connectivité est la clé pour expliquer son évolution (Wesolowski, A. et al.2017).

