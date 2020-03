Le Covid-19 et l’origine des critiques

Même si elle n’a pas répondu à ma demande de ne pas généraliser et préciser qui sont certains de ces épidémiologistes “canetons”, la dame a raison sur les fausses nouvelles. Mais l’essentiel est que l’origine de toutes ces informations était l’incohérence dans la communication officielle et les modes de transmission des messages qui sont passés du scientifique au politique et du sérieux au irresponsablement drôle.

Il en est résulté une perte de crédibilité et la méfiance qui en a résulté pour le gouvernement de la part de divers secteurs de la société.

La crise de la communication a commencé à se manifester le 28 février, lorsque le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, lors de la matinée de la réunion du président, a regorgé d’informations qui ont semé la confusion.

Il a d’abord abordé la question du navire de croisière Meraviglia, avec 6 000 passagers, qui a accosté à Cozumel et, après plusieurs heures, il a été autorisé à débarquer des passagers après avoir confirmé que les examens de deux passagers présumés infectés étaient négatifs; Cela a laissé un doute sur les 5 998 autres passagers et membres d’équipage.

Il a ensuite parlé de quatre cas suspects dans deux États qui ont été rejetés, a confirmé le premier cas à l’Institut national des maladies respiratoires à Mexico et un autre au laboratoire de santé publique de l’État de Sinaloa, et a cité “d’autres personnes de sexe masculin asymptomatique, l’un dans l’État de Mexico et l’autre à Mexico ».

