Le crash de Bitcoin provoque des liquidations de plus de 700 millions USD dans BitMEX

La baisse soudaine du prix du bitcoin survenue ce jeudi 12 mars a provoqué le plus grand nombre de liquidations de positions de haut en bas dans la maison de change, BitMEX en 16 mois.

La star de la crypto-monnaie par la capitalisation boursière est passé de 7 200 $ au point le plus bas des 10 derniers mois, passant à 5 678 $ en seulement 15 minutes à 10 h 45 UTC, puis atteignant moins de 4 700 $. Cela a surpris de nombreux commerçants et des règlements forcés d’une valeur de 702 millions de dollars sur BitMex. Il s’agit du montant de règlement le plus élevé depuis le 14 novembre 2018, selon la société de recherche Skew.

La baisse des prix a amené BitMEX à vendre 698 millions de dollars et à racheter pour 4 millions de dollars. Le bureau de change, situé aux Seychelles, avait enregistré un règlement total de 750,8 millions USD en novembre 2018, lorsque le prix du BTC a chuté de façon spectaculaire, passant de 6 000 $ à des niveaux inférieurs à 5 000 $.

Un règlement de vente sur BitMEX se produit lorsque le marché évolue négativement contre une position longue (un pari haussier) et casse le prix de règlement, qui est une limite prédéterminée. Lorsque cela se produit, le système de règlement ferme automatiquement la position longue. Les règlements de vente représentent le règlement forcé de positions longues, tandis que les règlements d’achat représentent le règlement forcé de positions courtes.

Dégagement des longueurs

Bien que les positions longues et courtes aient été liquidées, plus de 90% des colonies ont des positions longues. Cela indique que l’effet de levier a principalement contribué au côté haussier. Une baisse soudaine des prix entraîne presque toujours des règlements à long terme, ce qui ajoute par conséquent une pression baissière supplémentaire autour de la crypto-monnaie, la faisant baisser.

La baisse du prix du Bitcoin au point le plus bas en 10 mois a été suivie d’une reprise temporaire, qui a vu les prix rebondir vers 6700 $. À compter de cette publication, le bitcoin mobilise un peu moins de 6 000 $, ce qui représente 24% de baisse sur 24 heures.

“Nous pensons qu’il existe un très fort soutien dans ce domaine”, a déclaré Joel Kruger, stratège en devises au sein du groupe LMAX, ajoutant également que “ceux qui étaient impliqués, au-delà de la hausse fin 2017, seraient heureux d’augmenter leur exposition équitable. maintenant, anticipant l’arrivée du bitcoin à son objectif d’être un actif de valeur sûr et sécurisé. “

Cependant, jusqu’à présent, le bitcoin n’a pas trouvé sa place en tant qu’actif anti-risque. En fait, le prix du bitcoin passe de 10500 $ à 5700 $ a accompagné la détérioration des perspectives mondiales et des ventes massives sur les marchés boursiers mondiaux.

La volatilité augmente

Avec le grand mouvement des prix, la volatilité implicite du bitcoin dans les options à trois mois a augmenté à 3,9% par jour (74,5% en rythme annualisé), le plus haut niveau depuis le 9 janvier. La volatilité implicite est une mesure du degré de risque ou de volatilité d’un actif à l’avenir. La volatilité a un impact positif sur les prix des options. Plus l’incertitude (volatilité) est grande, plus la demande de couverture des options d’achat et de vente est importante.

La hausse de la volatilité au cours des trois derniers mois signifie essentiellement les traders s’attendent maintenant à ce que la volatilité des prix du bitcoin reste élevée pour les 12 prochaines semaines.

Goutte d’éther

Alors que le prix du Bitcoin a chuté, le prix de l’éther (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché par capitalisation, a également chuté à son point le plus bas au cours des 2 derniers mois, se situant à 128 USD. Au moment de cette publication, le Le prix de l’éther est de 131 USD, 30% de moins qu’il y a plusieurs jours.

La baisse des prix des ETH causé 32 millions de dollars de liquidations sur BitMex, le point le plus élevé depuis le 2 avril 2019, lorsqu’un mouvement haussier fort a forcé des règlements d’une valeur de 33 millions de dollars. Une hausse de liquidation similaire s’est produite lors de la baisse à deux chiffres du 25 septembre.

Version traduite de l’article Omkar Godbole, publié sur CoinDesk.