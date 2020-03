Le Credit Suisse et Natixis investissent dans la série A de FundsDLT

Selon une déclaration commune, Credit Suisse Asset Management, Natixis Investment Managers, Clearstream et la Bourse de Luxembourg ont investi dans la «série A» de FundsDLT, dans le but de renforcer leur plateforme et d’accélérer leur développement commercial.

Cet investissement, dont le montant n’a pas été communiqué, contribuera au développement d’une plateforme décentralisée de distribution de fonds d’investissement utilisant la technologie des registres distribués (DLT).

FundsDLT, lancé par la Bourse de Luxembourg et sa filiale Fundsquare, utilise la technologie blockchain basée sur Ethereum, la “ blockchain ” avec permis et permettra de repenser la chaîne de valeur de la distribution de fonds d’investissement.

La plateforme permet aux gestionnaires d’actifs, aux distributeurs, aux prestataires de services d’actifs de réduire les coûts et offre la possibilité d’établir la transparence nécessaire vis-à-vis des investisseurs finaux et de créer la base pour la distribution numérique des fonds.

Credit Suisse, au milieu du krach boursier des deux dernières semaines, la punition pour l’Ibex 35 atteint 24%, dans l’EuroStoxx 50 le recul est de 22% et dans le S&P 500 il atteint 8%, garantit que le pire reste à venir. À tel point que dans un rapport publié, il avertit qu’il est “trop ​​tôt” pour aller à la recherche de bonnes affaires.

Bien que plusieurs sociétés d’investissement et d’analyse aient, ces derniers jours, annoncé ou encouragé la prise de positions en profitant des cours auxquels certains titres ont chuté, le Credit Suisse se démarque. Le directeur des investissements de la firme suisse Michael Strobaek estime que “le moment de revenir substantiellement sur le marché n’est pas encore venu”.

L’exécutif du Credit Suisse explique que le pire des marchés boursiers n’a pas encore été actualisé, tout simplement parce que des nouvelles négatives sur l’expansion du coronavirus continuent d’arriver. Ce scénario empêche que l’impact réel sur l’économie mondiale et sur chacun des pays les plus touchés soit correctement quantifié.

Connexes

.