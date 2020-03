Le Credit Suisse ramène l’estimation de la croissance économique au Mexique à -4%

“Nous pensons que les baisses attendues de la production de pétrole de Pemex commenceront au deuxième trimestre après la forte baisse des prix du pétrole”, indique le rapport.

C’est l’un des chiffres les plus pessimistes qu’un établissement de crédit a donnés pour le PIB du Mexique après Barclays, qui estime une contraction de 2%, et ce chiffre est loin de ce qui est estimé par Bank of America, qui estime une contraction. 0,1%.

Si on le compare au chiffre du gouvernement fédéral, l’écart est encore plus grand, puisque le Trésor estime une croissance de 2% pour cette année.

En outre, le Credit Suisse estime que le taux d’intérêt clôturera l’année à 5% contre 5,50% précédemment estimé. Actuellement, le taux d’intérêt de référence est de 7%.

.