Le Credit Suisse se concentre également sur les ETF sur la Piazza Affari

Credit Suisse Asset Management, dirigé en Italie par Emanuele Bellingeri (photo), a lancé l’offre ETF au sein de sa gamme de fonds passifs. Dans une première phase, trois des fonds passifs existants seront convertis en autant de FNB hautement efficaces nouvellement créés. Ces ETF irlandais seront cotés à la SIX Swiss Exchange, à la Bourse italienne et à la Deutsche Börse:

CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF

Avec le lancement de ces ETF, Credit Suisse Asset Management souhaite répondre aux besoins des investisseurs, tels que les sociétés de technologie financière, qui orientent leurs systèmes et processus vers les transactions boursières. Les nouveaux ETF seront proposés dans les catégories dans lesquelles ils peuvent apporter une plus grande efficacité que les fonds passifs traditionnels.

selon Michel Degen, responsable de Credit Suisse Asset Management Switzerand et Emea, l’entrée dans le secteur des ETF représente une avancée logique: «Nous analysons en permanence le marché, les nouvelles tendances et les besoins des clients pour leur fournir des solutions adéquates. Les ETF deviennent de plus en plus stratégiques, parallèlement à l’utilisation croissante des plateformes de vente numériques. “

Valerio Schmitz-Esser, responsable des solutions indicielles de Credit Suisse Asset Management, a-t-il déclaré: «Depuis 1994, nous reproduisons les indices avec la plus grande précision pour un large éventail de classes d’actifs, de régions et de devises, y compris les indices de durabilité ESG depuis plus de deux ans.

Grâce à notre cœur de métier, qui se concentre sur les fonds passifs, nous avons la masse critique, la technologie et les compétences nécessaires pour commencer à fournir des ETF également dans des segments d’investissement ciblés, qui intègrent soigneusement notre offre existante. “