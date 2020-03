Le crédit sur actions comme stratégie de liquidité

Cette propriété de Coral Gables, en Floride, est très bien située, à quelques minutes de Coconut Grove, Brickell, du centre-ville et de Miami Beach.

(Photo: ONE Sotheby’s International Realty)

La stratégie pour les acheteurs de propriétés de luxe est d’évaluer dans quelle mesure ils profitent de leur capacité de crédit pour éviter de perdre de la liquidité, ou comment utiliser leurs ressources pour obtenir de meilleurs prix et bénéfices à moyen et long terme.

«Certains acheteurs de projets immobiliers de grand luxe se tournent vers une hypothèque, non pas parce qu’ils n’ont pas d’argent pour acheter la propriété, mais qu’ils l’ont investie. C’est alors que le chiffre du crédit actions à taux préférentiel joue un rôle important », explique Manuel Díaz, PDG de Coldwell Banker Invest.

Qui finance les riches?

Selon les données de l’Association des banques du Mexique (ABM), plus de 40 institutions financières offrent un financement à ce segment de marché – des clients avec un revenu mensuel de 100 000 pesos ou plus – par le biais de leurs services bancaires privés et de patrimoine.

De plus, certaines banques choisissent d’intégrer un espace de gestion de patrimoine, pour offrir à ce créneau une attention plus personnalisée à travers des conseils et des solutions de liquidité sur mesure.

Et si vous souhaitez acheter à l’étranger?

La stabilité et la croissance de l’économie américaine en font le marché privilégié des étrangers pour investir dans l’immobilier. Son principal attrait est les gains en capital générés dans des villes comme la Floride, San Diego et Houston.

Si nous parlons spécifiquement de la Floride, selon une étude réalisée par la National Association of Realtors, la zone sud est privilégiée par les investisseurs latino-américains. Plus précisément, le comté de Miami-Dade et le comté de Broward.

Donc, si vous soutenez votre prochain achat dans ces domaines, assurez-vous de visiter cette propriété à Coral Gables, en Floride. Une résidence au bord de la baie de style toscan avec une vue imprenable sur la baie de Biscayne et les toits de Miami. Stratégiquement situé dans l’un des quartiers les plus accessibles des services, écoles et commerces.

Parmi ses espaces spectaculaires, il y a une grande cuisine, un bar et une impressionnante cave pour 2000 bouteilles.

(Photo: ONE Sotheby’s International Realty)

En tant qu’étranger, il est possible d’acheter une propriété en espèces. Cependant, vous pouvez demander un crédit auprès de prêteurs hypothécaires. Ce processus peut être compliqué si vous n’avez pas de pointage de crédit aux États-Unis, il est donc recommandé de commencer un historique de crédit dès que possible. Vous pouvez commencer à améliorer ce score en ouvrant des comptes bancaires et en demandant des cartes de crédit dans ce pays.

Tenez compte du fait que les banques ne prêtent généralement pas plus de 2 millions de dollars (dollars étrangers) à des investisseurs immobiliers étrangers et, comme elles ont un plus grand risque de travailler avec des étrangers, les acomptes sont généralement plus élevés, entre 30 et 50%, donc Nous vous recommandons de faire des chiffres et d’évaluer le rapport coût-bénéfice de l’investissement liquide.

En plus de la maison principale, la propriété dispose de deux maisons d’hôtes.

(Photo: ONE Sotheby’s International Realty)













.