Le crime contre les travailleurs des magasins devient une “tendance inquiétante”, selon BRC

Le gouvernement a été exhorté à prendre des mesures à la suite de l’augmentation de la violence à l’égard des travailleurs des magasins dans la rue principale.

L’association professionnelle BRC a déclaré qu’au moins 424 incidents ont été signalés chaque jour de l’année à avril dernier, en hausse de près d’un dixième par rapport aux 12 mois précédents.

L’utilisation accrue d’armes, en particulier de couteaux, est devenue une «tendance inquiétante».

Le BRC s’est également déclaré préoccupé par le fait que les détaillants aient dépensé un montant record de 1,2 milliard de livres sterling pour la prévention du crime en un an, tandis que leurs pertes atteignaient 1 milliard de livres sterling, dont plus de 770 millions de livres sterling dues au vol de clients.

Une lettre a été envoyée au gouvernement l’année dernière, signée par les principaux détaillants, appelant à l’action.

Plus des deux tiers des détaillants pensent que la réponse de la police aux incidents a été médiocre, a déclaré le BRC.

«Des abus aux menaces et à la violence, les personnes touchées emportent ces expériences avec elles toute leur vie», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

«Le gouvernement doit contribuer à mettre fin au fléau de la criminalité dans le commerce de détail. Cela signifie une réponse plus forte de la police aux incidents criminels et une nouvelle législation visant à imposer des peines plus sévères à ceux qui agressent des détaillants. Personne ne devrait avoir à se rendre au travail par crainte de violences ou de menaces. »

Paddy Lillis, secrétaire générale du syndicat Usdaw, a déclaré: «Il est grand temps que le gouvernement agisse en prévoyant des sanctions appropriées pour ceux qui agressent les travailleurs. Une loi simple et indépendante qui est largement reconnue et comprise par le public, la police, le pouvoir judiciaire et, surtout, les criminels. »

Le mois dernier, le député conservateur Laurence Robertson a souligné les préoccupations des commerçants alors qu’il exhortait le ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur à s’assurer que cela soit considéré comme une affaire sérieuse.

Il a également demandé quelles mesures les ministres prenaient pour augmenter la durée des peines pour les personnes condamnées pour des délits de vente au détail.

Le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la question soit l’un des domaines sur lesquels les forces de police se concentrent à mesure que leur nombre d’agents augmente.

S’exprimant aux Communes, Philp a déclaré aux députés: «Les magasins sont l’élément vital de nos communautés locales et ils devraient être libres de vaquer à leurs occupations sans crainte.»

