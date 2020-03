Le défi de sécurité de Volvo qui sauve ses conducteurs

Depuis plus de 50 ans, Volvo a travaillé dur pour développer les véhicules les plus sûrs au monde, c’est pourquoi ils affirment cette année qu’il n’y aura aucune personne décédée ou gravement blessée dans aucun de ses derniers modèles.

Initiative EVA

Il y a de nombreuses années, Volvo a compris que la sécurité intégrale des passagers était différente pour les hommes et les femmes, en raison des différences structurelles dans notre corps, c’est pourquoi depuis 1995, elle a commencé à utiliser des mannequins féminins et masculins dans ses tests de collision, pour assurer une protection totale. Cependant, la plupart des constructeurs automobiles continuent de tester uniquement sur des mannequins masculins, c’est pourquoi la marque suédoise a ouvert ses dossiers de 40 ans de recherche, pour toute entreprise qui souhaite les utiliser et élever ainsi le niveau de protection des femmes à à bord de leurs véhicules.

Enquête

Depuis cinq décennies, la firme scandinave dispose d’une équipe spécialisée pour enquêter sur les accidents de la circulation, qui a documenté plus de 40 000 incidents en Suède, avec environ 70 000 personnes impliquées, pour mieux comprendre les principales causes de ces accidents et les dommages les plus courants et mortels. Avec cela, il a travaillé de manière approfondie dans le développement de meilleures structures dans ses véhicules, ainsi que des systèmes de sécurité passive et active qui aident à éviter ou à atténuer au maximum les accidents et les blessures des occupants.

Ceintures de sécurité

Avant 1959, les voitures étaient équipées d’une ceinture de sécurité ventrale à deux points (celle qui s’attache à hauteur des hanches), mais cela n’a pas empêché le haut du corps de se déplacer vers l’avant, ce qui a eu un impact sur le volant. , souffrant de blessures graves ou de mort. C’est pourquoi l’ingénieur Nils Bohlin a développé pour Volvo la première ceinture de sécurité à trois points, qui traverse la poitrine et les épaules en haut. Aujourd’hui, la marque suédoise travaille sur des simulations informatiques pour améliorer cet appareil, axé principalement sur les femmes enceintes.

Sécurité en ville

Volvo déclare que la grande majorité des accidents de la circulation dans les villes surviennent à des vitesses inférieures à 30 km / h, elle a donc développé un système de sécurité actif appelé City Safety, qui, grâce à une série de radars, de caméras et de capteurs, Vous pouvez anticiper un éventuel incident et appliquer automatiquement les freins en l’absence d’action du conducteur. Après plus d’une décennie d’avancées et de développements, ce système peut aujourd’hui différencier les voitures, les motos, les cyclistes, les animaux et les piétons, et il a des horaires de fonctionnement différents en fonction de certaines plages de vitesse.

Fouets

Pendant de nombreuses années, la tête des sièges était un élément sous-estimé et totalement ignoré, mais aujourd’hui c’est un élément fondamental pour la sécurité, en particulier lorsque Volvo a commencé à travailler sur un système de protection contre les coups de fouet cervical dans lequel la tête a un mécanisme ancré. sur le dossier, qui en cas de choc arrière, soutient la tête et maintient le cou ferme, grâce au fait que le mécanisme se déplace de plusieurs degrés vers l’arrière, évitant de graves blessures au cou, au dos ou même la mort d’une blessure grave à la nuque.

Structures

Toutes les analyses de l’équipe spécialisée d’enquête sur les accidents de la circulation, ont aidé pendant plusieurs décennies la marque à développer des structures avec différents espaces de travail, certaines avec des déformations programmées pour dissiper l’énergie de l’impact, d’autres beaucoup plus rigides (sur tout dans la zone de l’habitacle) pour rester entièrement stable et protéger l’intégrité des occupants. Les tests d’impact effectués par Volvo sur chaque modèle développé sont effectués à différentes vitesses et comprennent les impacts avant, arrière, latéraux et de retournement.

