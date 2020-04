Le défi des stocks excédentaires au temps des coronavirus

Les détaillants de mode rapide sont aux prises avec des stocks excédentaires au milieu de la pandémie de coronavirus.

Alors que les grands détaillants sont aux prises avec la pandémie de coronavirus, la santé et le bien-être de leurs employés et clients ont été démontrés comme leur priorité absolue.

Déjà, le public voit les détaillants de mode mettre leurs atouts au cœur de la crise, allant de la cession de leurs usines pour fabriquer des masques, des blouses d’hôpital, des EPI ou des désinfectants pour les mains au don de produits et de services aux travailleurs de la santé en première ligne.

Cependant, l’un des défis auxquels les détaillants de mode rapide en particulier sont confrontés à la suite de Covid-19 est la vente de surplus ou de stocks. La mode étant tributaire des tendances saisonnières, les détaillants pourraient perdre l’occasion de vendre leurs collections actuelles alors que les blocages continuent d’affecter l’industrie.

Une augmentation des ventes en ligne pourrait atténuer une partie de la pression sur les stocks et certains détaillants gèrent les stocks excédentaires grâce à des promotions en ligne. Mais quelques-uns, comme Primark, n’ont aucun canal en ligne du tout – ce qui signifie qu’ils n’ont aucun revenu commercial car les magasins restent fermés – donc le défi pourrait s’avérer encore plus grand.

Primark a révélé plus tôt ce mois-ci que ses ventes avaient chuté de 650 millions de livres sterling par mois à zéro après que le coronavirus ait incité la chaîne à fermer tous ses magasins dans le cadre de mesures de verrouillage. Le propriétaire de Primark, AB Foods, a déclaré qu’il avait fallu 284 millions de livres sterling pour les actions invendues.

Les autres détaillants de mode qui comptent davantage sur les ventes en magasin qu’en ligne en souffriront également, surtout s’ils n’ont pas les capacités logistiques pour faire face à l’arrivée soudaine des consommateurs aux achats en ligne pendant le verrouillage.

Plus récemment, Primark a accepté de payer aux fournisseurs un montant supplémentaire de 370 millions de livres sterling pour les vêtements en plus des 1,5 milliard de livres en stock dans leurs magasins, dépôts et en transit, pour aider les fabricants de marées à venir. Mais avec tant d’incertitude quant à la date de réouverture des magasins physiques, peu de détaillants passeront bientôt de grosses commandes.

Alors que de nombreux détaillants tentent d’annuler des commandes ou de rechercher des remises massives sur les commandes déjà passées, les chaînes d’approvisionnement et les fabricants sont confrontés à la pression.

«La technologie joue un rôle clé en donnant aux détaillants une chance de survivre face aux fermetures temporaires de magasins, aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et aux perturbations de la main-d’œuvre», a déclaré Ed Whitehead, directeur général du service de protection contre la fraude du commerce électronique Signifyd.

«À un niveau fondamental, la technologie du commerce électronique permet aux détaillants de maintenir ou de faire pivoter leurs opérations.»

En effet, les grandes chaînes de mode rapide comme Next ou l’empire de vente au détail Arcadia de Sir Philip Green sont devenues des détaillants en ligne uniquement ces dernières semaines.

«La situation actuelle a également accéléré l’adoption de certaines technologies qui réduisent le besoin d’interaction humaine, qu’il s’agisse de l’entreposage automatisé et de la sélection des stocks, du click and collect, y compris une forte augmentation de l’utilisation des boîtes de dépôt lorsque les magasins sont fermés ou des services postaux. ont été perturbés », a ajouté Whitehead.

Les détaillants de mode qui étaient en ligne uniquement avant la pandémie et qui disposent déjà de capacités logistiques efficaces se portent sans doute bien dans la crise.

Pas plus tard que la semaine dernière, le groupe Boohoo a déclaré qu’il assistait à une “croissance en glissement annuel des ventes du groupe en avril”, bien qu’il ait refusé de donner des chiffres.

Boohoo a déclaré qu’il avait connu “une croissance améliorée d’une année sur l’autre” en avril.

Entre fin et février, le groupe, qui comprend PrettyLittleThing, Karen Millen et Nasty Gal, a réalisé un bénéfice avant impôts de 92,2 millions de livres sterling, en hausse de 54% par rapport aux 12 mois précédents. Boohoo a poursuivi en disant que les échanges en mars avaient été «mitigés» en raison de la pandémie, mais les performances s’étaient améliorées au cours des dernières semaines.

«Le modèle commercial de Boohoo les place en bonne position pour maintenir la continuité des activités», a déclaré Elliott Jacobs, directeur commercial de la société de services marketing LiveArea.

«Nous constatons que la majorité des autres fournisseurs de commerce électronique s’orientent vers la promotion d’événements de vente, la livraison gratuite et des incitations à la fidélité, ainsi que d’autres avantages en ligne pour déplacer leurs stocks de printemps et combler le vide des magasins fermés de briques et de mortier.

«Les géants de la mode rapide comme Primark, qui comptent sur les magasins physiques pour maintenir des prix bas, ont considérablement souffert en n’investissant pas dans les magasins en ligne ou les services click-and-collect.

«Cette perturbation forcée entraînera le passage de la vente au détail physique au commerce électronique.»

Le cofondateur du marché de vêtements de créateurs à prix réduit Love the Sales, Stuart McClure, a fait valoir que, quel que soit le canal de distribution des détaillants, ils ont tous du mal à liquider leur stock.

“Pour les détaillants de rue ayant une présence dans le commerce électronique, le verrouillage sera préjudiciable, mais ils pourront atténuer quelque peu le risque avec les ventes en ligne – ils ont toujours une plate-forme principale pour liquider le stock de vêtements”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

“Cependant, pour ces entreprises sans recours à des clients en ligne, il y aura des difficultés importantes maintenant et à l’avenir.”

Le Premier ministre Boris Johnson étant retourné au travail cette semaine après son rétablissement de Covid-19, il a maintenu que les mesures de verrouillage du Royaume-Uni resteraient en place jusqu’à nouvel ordre.

Sans aucun doute, de nombreux produits de mode seront hors saison au moment où les portes s’ouvriront à nouveau dans la rue principale, laissant les détaillants avec un défi alors que les acheteurs passent à la prochaine saison de magasinage.

Pour gérer cela, il sera essentiel pour les détaillants de trouver des moyens de récupérer la valeur des produits pour éviter à la fois que les stocks excédentaires ne se retrouvent dans les décharges et pour récupérer la perte financière des stocks invendus.

Anna Clymo, consultante en détail chez BJSS, a déclaré à Retail Gazette que les détaillants doivent revoir leur inventaire et déterminer où ils peuvent réduire les niveaux de stock. Elle a également déclaré qu’ils devaient revoir le stock qu’ils pouvaient réutiliser au fil des saisons et le canal auquel ils pouvaient envoyer du stock.

«Même après la levée du verrouillage, les consommateurs se méfieront probablement de retourner dans la rue principale, de sorte que l’inondation des magasins avec la quantité« normale »de stocks pourrait se faire au détriment des ventes en ligne – le seul point de vente disponible ces dernières semaines. ,” elle a dit.

«De nombreux détaillants seront également tentés de réduire les niveaux de stock grâce à des remises.

«Cependant, un marketing pertinent et réactif pourrait générer plus de ventes qu’un événement flash à 50%.»

McClure a accepté, ajoutant que si la remise est un moyen efficace de liquider les stocks et de générer de nouveaux clients, elle comporte de nombreux risques tels que les détaillants inondant leurs propres sites de commerce électronique de ventes.

«Les détaillants doivent envisager des options qui ne nuisent pas irrémédiablement aux marges et à leur capacité future de vendre le prix fort une fois la crise terminée», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le directeur et chef de la direction de Fashion Retail Academy, Lee Lucas, a prédit que les détaillants ayant un stock excédentaire offriront leurs produits à bas prix aux magasins de liquidation et aux détaillants tiers tels que TK Maxx.

“Next va probablement déplacer une grande partie de son stock invendu généré au cours des derniers mois vers son magasin de liquidation, Choice”, a-t-il déclaré.

«Certains détaillants, comme Monsoon, organisent des ventes d’échantillons d’usine et de personnel plusieurs fois par an, avec des bénéfices reversés à son organisme de bienfaisance, c’est donc une autre façon positive de déplacer les marchandises invendues.

«Tout stock que les détaillants trouvent particulièrement difficile à vendre après le verrouillage sera probablement donné à des organismes de bienfaisance à travers le pays.»

À l’avenir, les détaillants de mode rapide doivent réfléchir à ce qu’ils peuvent réutiliser tout au long de l’année et jusqu’au printemps / été 2021. Les détaillants ont également la possibilité d’explorer d’autres canaux ou méthodes disponibles pour vendre le stock et générer des flux de trésorerie – tels que le l’essor de la mode locative et des plateformes de marché.

Les décideurs devraient utiliser la pandémie comme catalyseur pour apporter des changements structurels à leurs activités avec moins de friction ailleurs dans l’entreprise, qu’il s’agisse de fermer des magasins physiques, de se concentrer sur la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité de la réalisation ou d’adapter les itinéraires au marché afin de rester à flot.

Néanmoins, l’annonce par Primark d’une perte de 650 millions de livres sterling est peut-être un rappel brutal de la nécessité pour les détaillants de mode rapide d’adopter le multicanal.

