Le déni collectif et les surprises de voir au-delà de la norme de l’alcool

Ne pas voir la vérité

Il y a neuf ans ce mois-ci, j’ai finalement reconnu, sans aucune autre excuse ni mise en garde, que ma relation avec l’alcool était destructrice et dommageable et je ferais mieux d’arrêter de boire de l’alcool si je voulais avoir un espoir de vivre une vie heureuse et saine.

Quand je repense à mes années arrosées maintenant, je trouve bizarre que je verse de si grandes quantités d’une substance qui altère l’esprit dans ma gorge, avec des répercussions souvent terribles, et pourtant (surtout) j’ai trouvé parfaitement acceptable de continuer à faire alors.

Ma transformation de gros buveur en série à Soberista

Une fois dans une lune bleue, des amis me réprimandaient d’avoir été complètement écrasé et d’avoir agi d’une manière honteuse / embarrassante / agressive / coquette. Je me demandais très occasionnellement, après une séance particulièrement intense, si j’étais ou non «alcoolique». Et de temps en temps, je me réveillais avec la gueule de bois la plus horrible et décidais que je ne boirais plus jamais d’alcool – seulement pour verser un autre verre quelques jours ou semaines plus tard, une fois que les souvenirs choquants et les nausées se seraient dissipés et que je ” J’ai réussi à me convaincre (encore une fois) que je n’avais pas vraiment de problème d’alcool.

Norme d’alcool, méfaits de l’alcool, bénéfices de l’alcool

D’où vient cette incapacité à voir la vérité? Dans une large mesure, il est né du déni collectif que nous, en tant que nation de buveurs excessifs, démontrons dans nos attitudes envers l’alcool. Nous sommes issus d’un jeune âge bombardé de garanties et de «preuves» soutenant la notion que l’alcool est normal, amusant, attendu, sophistiqué, glamour, sexy et adulte; une partie essentielle de la vie. De plus, nous sommes rarement exposés au message concurrent – que l’alcool n’est pas nécessaire pour le plaisir, est un cancérigène connu, et, plutôt que de nous faire paraître sexy et glamour, transforme en fait beaucoup d’entre nous lorsque nous nous adonnons de manière excessive à la répugnance désagréable, personnes imprudentes et irréfléchies (sans parler d’être un facteur causal dans plus de 200 maladies et blessures différentes).

L’industrie de l’alcool joue certainement son rôle dans le renforcement des points positifs de l’alcool. Son utilisation de l’expression «buveur responsable» et la démarcation préférée des «buveurs responsables» et des «alcooliques» ajoute à la perception de la société que ceux qui tombent malades à cause de l’alcool n’ont qu’à se blâmer, tandis que ceux qui peuvent modérer sont des adultes respectables qui sont savourant innocemment l’un des petits plaisirs de la vie.

Mais nous savons que l’industrie tire la majorité de ses revenus des gros consommateurs d’alcool; à l’opposé du spectre, ceux qui s’imprègnent du sherry très occasionnel ou du petit verre de vin ne sont pas rentables et donc de peu d’importance pour les actionnaires de Big Alcohol. Ce sont les gens qui ont bu comme je l’ai fait (beaucoup; souvent) qui constituent la clientèle la plus appréciée des fabricants de boissons alcoolisées.

Gros alcool: une forte consommation d’alcool génère de gros bénéfices

Qui en profite?

Alors que nous voyons toutes sortes d’entreprises transformer rapidement leurs stratégies de marketing et de publicité pendant la pandémie de coronavirus afin d’attirer le consommateur bloqué à la maison, se sentant anxieux et stressé, il est notable que les compagnies d’alcool sautent également dans le train en marche.

Et pour beaucoup, c’est le moment idéal pour rester coincé dans les «quarantaines», sans horaires de travail réguliers à respecter et les règles de la vie normale ayant disparu dans l’air. Des preuves d’une forte consommation d’alcool comme réponse de masse au verrouillage peuvent être vues des milliers de fois, chaque jour, sur les réseaux sociaux.

Mais demandez-vous ceci; lorsque la «boisson amusante» se transforme en un mécanisme d’adaptation pour soulager l’angoisse et l’inquiétude; lorsque la pression financière du verrouillage devient écrasante et que l’alcool est utilisé pour l’engourdir; lorsque la frustration et l’ennui deviennent alimentés par l’alcool et se transforment en violence et en arguments; quand se lever pour aller à l’école et au travail s’est transformé en lit la plupart des matins avec une terrible gueule de bois et un ventre plein de regrets – qui en profite alors?

Du déni à la prise de conscience

D’après mon expérience, pour de nombreux buveurs excessifs, il y a un camion de conséquences négatives qui vont de pair avec tous les avantages perçus de l’alcool. Les personnes qui publient sur Soberistas (et moi aussi, avant 2011) sont toutes tombées dans le piège tendu par l’industrie de l’alcool – cela ne nous soulève que temporairement parce que, pendant une courte période, cela résout les problèmes mêmes qu’il cause, le ceux qui n’existeraient pas si vous ne buviez pas d’alcool; que lorsque vous buvez encore, il est pratiquement impossible de reconnaître que vous pouvez éviter complètement ces problèmes en ne buvant pas d’alcool.

En ce moment, alors que le maintien de notre santé mentale et physique n’a jamais été aussi important, pourquoi ne pas découvrir par vous-même si la vie se sent mieux une fois que vous avez échappé au piège à alcool? Tu pourrais être agréablement surpris.