Le dernier coup de Comcast vous rappellera à quel point l’industrie du câble est méprisable – .

Pour les âmes courageuses qui sont toujours abonnées au service Comcast pour la télévision et qui n’ont pas encore coupé le fil, je crains qu’il n’y ait encore de mauvaises nouvelles en magasin pour vous à ce stade.

Après que le géant des télécommunications a annoncé il y a quelques semaines à peine qu’il avait perdu 732 000 clients TV en 2019 (quelques mois après avoir augmenté les prix, pourrait-on ajouter), il semble que d’autres hausses de prix sont en cours. Il n’y a pas encore de sens sur le calendrier, mais le fait que Comcast a confirmé leur arrivée pourrait être lu comme un signe de plus que l’industrie de la télévision payante sait que ses jours sont comptés, et il a été décidé de traire chaque centime qu’il peut et monter le déclin tout en bas. Trop alarmiste? Peut être. Mais cela est devenu un cycle à Comcast aussi régulier que le changement des saisons. L’entreprise perd plus d’abonnés. De nouvelles augmentations de prix sont mises en œuvre. Rincez, répétez.

Les clients ne vont pas non plus se contenter d’une augmentation de leur service de télévision. Cord Cutters News est sorti avec un nouveau rapport qui affirme, selon des sources au sein de Comcast, qu’en plus d’augmenter le prix du service de télévision, la société envisage également la possibilité d’une augmentation des frais de location de modem. De plus, il y a aussi des spéculations selon lesquelles le forfait Xfinity Secure de Comcast qui comprend un service Internet et un modem, plus une connexion Wi-Fi et des données illimitées, coûtera bientôt plus cher également.

Cela mettra sans aucun doute en colère de nombreux clients, qui pourraient lire ces mouvements comme un acteur historique de l’industrie faisant la seule chose qu’il sait faire en réponse au changement (augmenter les prix) plutôt que de faire la chose difficile et de faire un changement. Bien sûr, Comcast essaie de changer en réponse à la montée du streaming avec le lancement imminent en juillet de son nouveau service de streaming Peacock. Comme nous l’avons récemment noté après la dernière annonce de résultats de Comcast, Comcast insiste sur le fait que ces augmentations de prix sont un sous-produit nécessaire pour déplacer l’accent de l’entreprise, qui continue de perdre des clients à un rythme plus rapide que prévu par les analystes, vers le streaming. “Avec les ajustements tarifaires que nous mettons en œuvre en 2020 ainsi que les changements en cours dans le comportement des consommateurs, nous nous attendons à des pertes d’abonnés vidéo plus élevées cette année”, a déclaré le directeur financier de Comcast, Michael Cavanagh.

Associez tout cela, y compris les augmentations à venir, avec le fait que Peacock (qui comprendra une grande partie du contenu NBC que vous aimez) aura un niveau gratuit financé par la publicité. Vous pourriez faire valoir que, de manière détournée, les clients de la télévision par câble de Comcast qui souffriront bientôt de hausses de prix paieront en fait plus pour subventionner le nouveau streamer de la société. Le sol bouge sous ses pieds, les clients fuient en masse, mais Comcast sera toujours payé – parce que la maison, comme on dit, gagne toujours.

Source de l’image: imageBROKER / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

