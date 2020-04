En Italie, comme dans le reste du monde, il est travail intelligent il s’est avéré être un allié fondamental pour permettre la continuité de la performance au travail dans des conditions de fermeture totale de la vie sociale.

Même lorsque les mesures d’espacement sont complètement dépassées, celle de pouvoir travailler à domicile pourrait rester, à tout le moins, une aspiration beaucoup plus forte qu’avant. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé aux États-Unis par Cnbc / Change Research, auprès d’un échantillon de 5 787 électeurs potentiels.

Selon les résultats de l’enquête, seulement 9% des répondants travaillaient entièrement de chez eux avant la pandémie, tandis que 14% supplémentaires ne le faisaient qu’occasionnellement. Aujourd’hui, cependant, le travail intelligent (un terme macaronique qui n’a de sens qu’en Italie) est la méthode de travail adoptée par 42% des Américains.

À la fin du pandémie, 24% de l’échantillon ont déclaré qu’ils préféreraient travailler entièrement à domicile, mais plus qu’auparavant. Cependant, 55% des personnes interrogées souhaitent reprendre une vie de bureau normale, tandis que 20% supplémentaires se disent indécises. La propension accrue au travail intelligent a donc augmenté pour un Américain sur quatre..

Si la tendance était portée par les entreprises, les répercussions économiques seraient importantes, en particulier pour le secteur de la construction (car la demande de bureaux serait moindre). Cette tendance pourrait également avoir un impact positif sur émissions polluantes, en conséquence, par exemple, d’économies de carburant sur le trajet du domicile au travail.

De plus, selon l’enquête, une image en clair-obscur émerge sur les conséquences d’un travail intelligent sur la productivité. En termes relatifs, le groupe le plus important (40%) est celui qui, travaillant à domicile, a la productivité la plus faible; cependant, les 60% restants pensent qu’ils sont aussi productifs qu’auparavant (39%) ou plus qu’auparavant (21%).