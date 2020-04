Le deuxième moniteur dont votre bureau à domicile a désespérément besoin est en vente

Rendez WFH efficace avec plus d’espace de bureau.

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Rien n’améliore votre productivité tout comme le travail à partir de deux écrans en même temps. Si vous aviez deux écrans au bureau, mais seulement votre ordinateur portable à la maison en quarantaine, votre productivité pourrait en souffrir. Mais plutôt que de choisir un moniteur de bureau qui prend beaucoup de place, c’est une bonne idée d’investir dans quelque chose d’un peu plus polyvalent. Le Mobile Pixels DUEX Pro Portable Dual Monitor donne à votre ordinateur portable un deuxième écran n’importe où, et il est disponible dans The Entrepreneur Store pour 179,35 $ avec un code de réduction à la caisse. C’est une belle remise sur le coût normal de 249,99 $.

Cet accessoire d’ordinateur portable ultra-portable à double écran est l’outil parfait pour augmenter la productivité même lorsque les choses reviennent à la normale (pensez aux déplacements professionnels). Pour commencer, il est compatible avec tous les ordinateurs portables et incroyablement facile à utiliser. Fixez simplement l’accessoire à l’arrière de votre ordinateur portable, faites glisser le deuxième écran de chaque côté et connectez-vous avec le câble USB inclus. En quelques secondes, vous serez opérationnel avec deux écrans, vous installant pour tirer le meilleur parti de votre session de travail – et c’est tout avant que votre tasse de café soit prête à boire. Le fait d’avoir un deuxième écran améliorera votre capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, augmentant la productivité jusqu’à 50% et vous permettant d’effectuer des tâches efficacement où et quand vous choisissez de travailler.

En plus de cela, cet accessoire ultra-portable rend le travail en déplacement fluide grâce à sa conception de pointe. Qu’il s’agisse de revoir une vidéo marketing, de travailler sur le logo d’un client ou simplement de vérifier vos e-mails lors d’une pause, vous profitez de graphismes nets et clairs avec son écran 1080p. De plus, il vous donne la flexibilité de s’adapter à n’importe quel réglage avec sa rotation à 270 degrés. Enfin et surtout, ce deuxième écran facilite la conduite de réunions et la présentation de données avec un mode de présentation à 180 degrés intégré. Plutôt que de simplement voir l’arrière de votre ordinateur portable, les clients, les partenaires potentiels ou les membres de l’équipe verront plutôt le deuxième écran, ce qui est parfait pour garder l’attention des autres et guider efficacement une réunion. Il n’est pas étonnant que cet accessoire ait une note de 4,1 / 5 sur Amazon sur près de 400 avis.

Le Mobile Dual Pixels DUEX Pro Portable Monitor offre à votre ordinateur portable un deuxième écran n’importe où. Achetez-le aujourd’hui pour seulement 179,35 $ avec le code de réduction SAVEDUEXPRO à la caisse.

