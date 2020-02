Le développement de 1 milliard de livres sterling verra Oxford Street avec plus de maisons que de magasins

L’initiative de construire plus de maisons dans la rue est le résultat de l’environnement commercial difficile

// Les développeurs s’apprêtent à transformer Oxford Street en un quartier résidentiel

// La rue attire 4 millions de consommateurs chaque semaine

// Il y a actuellement 9 nouveaux développements dans ou autour de la rue qui livreront près de 500 maisons

Oxford Street à Londres devrait être transformée en un quartier résidentiel dans le but d’avoir plus de maisons que de magasins.

La rue commerçante animée, qui attire jusqu’à quatre millions de visiteurs par semaine, fait actuellement l’objet d’un projet de construction d’un milliard de livres, a rapporté le Times.

Il y a neuf nouveaux développements sur ou autour de la rue qui livreront près de 500 maisons, selon les recherches d’Aston Chase, l’agent immobilier, et Galliard Homes, le promoteur immobilier.

L’initiative de construire plus de maisons dans la rue est le résultat de l’environnement commercial difficile, en particulier lorsque les rivaux en ligne cherchent à dominer.

Cette décision s’explique également en partie par la proximité de la zone avec des zones résidentielles haut de gamme, comme Mayfair et Marylebone.

Les appartements à vendre le long d’Oxford Street coûtent entre 950 000 et 4,5 millions de livres sterling.

L’année dernière, le conseil municipal de Westminster a approuvé des plans pour fermer des parties d’Oxford Street aux voitures et aux bus aux heures de pointe et réduire la limite de vitesse.

Les propositions du conseil comprennent la réduction de la congestion et de la pollution en réacheminant les bus dans le quartier d’Oxford Circus de chaque côté de Regent Street, en fermant certaines rues environnantes aux voitures et aux bus aux heures les plus occupées de la journée, et en réduisant la limite de vitesse de 30 mph à 20 mph.

Le conseil a également mis de côté 150 millions de livres de son budget d’investissement pour commencer les améliorations dans le district.

