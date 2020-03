Le développement de la blockchain et son impact futur

Faits saillants:

Les applications de blockchain pour différentes industries révolutionnent le fonctionnement des entreprises.

La blockchain permet également de réduire les coûts et d’avoir un retour sur investissement plus élevé.

Depuis le lancement et l’adoption croissante des technologies Bitcoin et blockchain en 2009, les particuliers et les entreprises ont révolutionné les processus internes et externes d’une manière qui, avant le début du siècle, semblait impossible. Avec le boom de la blockchain, différents cas d’utilisation ont émergé pour fournir des solutions telles que les économies de coûts, la sécurité et la transparence.

Lorsque Bitcoin a été créé en 2009, personne ne s’attendait à ce qu’il augmente sa popularité comme il l’a fait ces dernières années. Le prix du Bitcoin a commencé à 0,001 $ US et est resté statique pendant quelques années, car aucun événement majeur ni véritable adoption ne s’est produit.

Certains des événements supposés qui ont conduit à l’augmentation du prix du Bitcoin ont été la crise bancaire chypriote et l’attaque de DDos sur les serveurs du mont Gox. Après ces événements et d’autres événements clés, le prix de la première crypto-monnaie a connu une grande fluctuation atteignant en 2018, son nombre le plus élevé avec le chiffre de 19783,00 $ US.

Il est important de mentionner que, en dehors de la révolution Bitcoin, cette innovation technologique a également été le début de quelque chose d’autre.

Blockchain et ses applications

Plus de 10 ans plus tard, nous pouvons dire que le meilleur du Bitcoin n’est peut-être pas le Bitcoin, mais la technologie sous-jacente. Avec le développement de nouvelles générations de blockchain, différentes applications pour différentes industries ont révolutionné les systèmes et la manière dont les entreprises opèrent. Plusieurs sociétés multinationales et multimillionnaires investissent déjà des millions de dollars dans des initiatives de blockchain.

Selon le Global Deloitte Blockchain Survey 2019, les cinq principales industries qui mettent en œuvre la technologie blockchain dans leurs processus sont la technologie, les médias et les télécommunications; énergie et ressources; fabrications industrielles; sciences et soins de santé et produits de consommation de masse.

Des entreprises de vente au détail, comme Walmart, ont investi dans la mise en œuvre de la technologie de la chaîne de blocs pour suivre les produits depuis leur culture dans les champs jusqu’à l’étagère du magasin. Cela permet aux managers de suivre en temps réel l’origine et l’état réel des produits, ce qui permet aux consommateurs de visualiser en toute transparence l’ensemble du processus de production des produits et des articles qu’ils acquièrent.

Une autre industrie qui a adopté la technologie blockchain est l’industrie de la santé. Medical Chain est un parfait exemple de l’utilisation de la blockchain. Medical Chain utilise la technologie blockchain pour stocker toutes les données des patients, puis les allouer dans des livres distribués basés sur la technologie blockchain.

Une application recueille le dossier du patient en un seul endroit, rassemblant les informations et les notes des médecins, les dossiers hospitaliers, les examens de laboratoire, les médicaments délivrés par la pharmacie et les informations d’assurance. De cette façon, les patients, les médecins ou les chercheurs peuvent accéder à toutes les informations des patients, de n’importe où dans le monde et trouver tout enregistré en un seul endroit.

Quelques sociétés de solutions Blockchain

Il s’agit d’une liste de certaines entreprises qui fournissent déjà (et continueront de fournir) ces solutions de blockchain.

IBM Blockchain transforme les secteurs d’activité en les aidant à redéfinir les relations commerciales les plus importantes grâce à la confiance, la transparence et la collaboration. Les applications et services SAP blockchain simplifient le complexe et renforcent la confiance entre tous les participants. Le protocole de la blockchain Traxalt fournira aux entreprises une simplification de l’inventaire, un traitement des paiements à grande échelle, une auditabilité, entre autres.Consensys est une autre marque qui fournit des solutions de blockchain. Ils collaborent avec des entreprises, des organisations à but non lucratif et des gouvernements pour construire, tester et mettre en œuvre des solutions de blockchain publiques et privées à haute valeur ajoutée.

L’adoption massive de la technologie blockchain est essentielle et de nombreuses industries et entreprises mettent déjà en œuvre et expérimentent des solutions infinies, une efficacité maximale et une automatisation. Même après tous les avantages mentionnés, la blockchain permet également de réduire les coûts et d’avoir un retour sur investissement plus élevé. L’adoption massive de cette technologie ne fera qu’augmenter dans les années à venir.

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, et ne remplace pas la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CriptoNoticias n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.