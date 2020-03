Le directeur de la Banque d’Angleterre met en garde contre Bitcoin

Le directeur récemment nommé de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a récemment publié des déclarations sur Bitcoin. En eux, il a averti ceux qui avaient la crypto-monnaie qu’ils pourraient perdre tout leur argent.

Au cours de l’histoire des monnaies numériques, les banques, dans l’espace les banques centrales, en ont été assez méfiantes. En fait, ces entités sont celles qui ont le plus averti leurs utilisateurs du danger d’utiliser des crypto-monnaies ou de leurs relations avec la criminalité.

Dans la communauté de la cryptographie, il a été avancé que la raison en était que des devises telles que le Bitcoin avaient fait perdre la signification à l’existence des banques. Par conséquent, se sentant menacées, ces institutions financières ont fini par attaquer les crypto-monnaies.

Aujourd’hui, la position de certaines banques est devenue plus flexible. Certains d’entre eux ont même commencé à ouvrir des sections dédiées à la recherche sur les monnaies numériques et la technologie Blockchain. La raison en est que, se rendant compte qu’ils ne pouvaient pas aller à l’encontre de l’innovation, ils ont décidé d’essayer de s’adapter pour en faire partie. Cela s’étend également à certains gouvernements, qui ont ouvert des enquêtes pour leurs banques centrales émettant des monnaies numériques nationales.

Cependant, il existe encore des entités qui s’opposent aux crypto-monnaies, en particulier la plus célèbre de toutes: Bitcoin. C’est le cas d’Andrew Bailey, directeur de la Banque d’Angleterre.

Bailey: ceux avec Bitcoin, préparez-vous à tout perdre

Le 4 mars, Bailey a dû comparaître devant les membres du Comité du Trésor du Parlement britannique et répondre à leurs questions. Cela a été fait car les parlementaires voulaient s’assurer que Bailey était prêt pour le poste de directeur de la plus importante institution financière du pays.

Lors de son discours, Bailey n’a pas caché son rejet des monnaies numériques. Surtout vers Bitcoin. Il a même fait valoir que ceux qui possédaient la CTB devraient être prêts à perdre tout leur argent, car il n’y avait aucune garantie de la valeur de la monnaie numérique.

«Je l’ai dit publiquement parce que cela nous inquiétait. Si vous voulez acheter des bitcoins, préparez-vous à perdre tout votre argent. Si vous voulez l’acheter, c’est bien, mais comprenez que ce que vous avez n’a pas de valeur intrinsèque. Il peut avoir une valeur extrinsèque, mais il n’a aucune valeur intrinsèque. (Bitcoin) n’a pas capturé beaucoup. “

La déclaration peut être trouvée dans une publication du compte Twitter Blockfolio.

RUPTURE: Le gouverneur désigné de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, dit que ceux qui détiennent le bitcoin devraient “être prêts à perdre tout votre argent” et “le bitcoin n’a pas pris grand-chose”

ok banquier pic.twitter.com/eu4bolovWf

– Blockfolio (@blockfolio) 4 mars 2020

Déjà dans des interviews précédentes, Bailey avait assuré que la BTC était similaire au jeu, puisque le Bitcoin n’était pas une monnaie mais “une marchandise très volatile en termes de prix”.

Malgré des opinions comme celle-ci, Bitcoin continue de prouver qu’il n’est pas un atout aussi mauvais que certains le décrivent. En fait, une étude de Bank of America l’a classé comme l’actif le plus performant de la décennie. En plus de cela, de plus en plus de personnes se joignent à la révolution de la cryptographie, en raison des bons résultats qu’elle a présentés.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le